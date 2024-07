Gabriel Soto explica por qué fue hospitalizado de emergencia: ‘Tenía dolor de pecho, me faltaba el aire’

Gabriel Soto fue hospitalizado de emergencia este fin de semana y luego de ser dado de alta le dedicó un mensaje a sus fans: “Quería grabar este video para darles las gracias de todo corazón a toda la gente por sus muestras de cariño, preocupación, mensajes, buena energía”.

El sábado 6 de julio, el periodista y publirelacionista Carlo Uriel había mencionado en X que el intérprete de la obra El precio de la fama había sido llevado a urgencias debido a varios malestares, pero hasta ahora Gabriel Soto no había confirmado qué le había ocurrido.

Carlo Uriel había entrevistado al productor Gerardo Quiroz el sábado, quien le dijo: “Venía para acá, estamos preocupados... (Gabriel) empezó a vomitar, luego mareos, dificultad para respirar y la presión la traía altísima, por eso ya se quedó en emergencias”.

Más tarde, el publirrelacionista agregó que el actor se encontraba en observación, “también trasciende que esta tarde Irina Baeva, novia de Gabriel, fue a visitarlo al hospital”.

Gabriel Soto presentó un cuadro de hipertensión que lo llevó a urgencias. (Fotos: Captura de pantalla).

¿Qué le pasó a Gabriel Soto?

En tres historias de Instagram, este domingo Gabriel Soto comentó el padecimiento que lo llevó al hospital:

“Efectivamente, ayer (sábado) estuve hospitalizado por un cuadro de hipertensión arterial, tenía la presión en 170/111, lo cual es muy alta, y derivado de eso: dolor de pecho, falta de aire, vómito. Hablando con mi doctora, me sugirió acudir a urgencias para checar mis signos vitales y que me estabilizara... Me hicieron los estudios necesarios, me canalizaron, me pusieron medicamentos”.

El protagonista de Mi camino es amarte se encuentra en reposo por un par de días, según le aconsejaron los médicos, pero espera volver al teatro el siguiente fin de semana.

“Quiero decirles que ya estoy en casa, ya estoy bien, quiero darle las gracias a mi productor Gerardo Quiroz por el apoyo y la comprensión, a toda la compañía de El precio de la fama, derivado de eso no pude llegar ayer a dar las funciones, quiero ofrecer una disculpa al público por no haber podido asistir, a la gente que pagó un boleto por ir al teatro a vernos, ahora sí que se salió de mis manos, estaba con todas las ganas de ir, pero definitivamente los médicos no me dejaron”.

Gabriel Soto en la presentación de la obra de teatro 'El precio de la fama'. (Foto: Cuartoscuro.com) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué es la hipertensión arterial?

Según Mayo Clinic, la hipertensión es un padecimiento en la cual la fuerza de la sangre en las paredes de las arterias es muy alta constantemente, por lo cual el corazón se esfuerza más en bombear sangre.

La Asociación Americana del Corazón considera que la presión arterial es normal cuando es menor de 120/80 milímetros de mercurio, también considera las siguientes etapas:

Presión arterial alta: máximo de 120 a 129 milímetros de mercurio; mínimo debajo de 80 milímetros de mercurio.

Etapa 1 de hipertensión: máximo de 130 a 139 milímetros de mercurio; mínimo de 80 y 89 milímetros de mercurio.

Etapa 2 de hipertensión; superior a 140 milímetros de mercurio; mínimo de 90 milímetros de mercurio.

De acuerdo con Mayo Clinic, si la presión es superior a 180/120 se debe buscar atención médica de urgencia debido a que se presenta una crisis hipertensiva.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que, si no se trata, esta condición aumenta el riesgo de:

Daños cardiacos graves.

Dolor torácico o angina de pecho.

Infarto de miocardio.

Insuficiencia cardiaca.

Ritmo cardiaco irregular.

Muerte súbita.

Rotura de las arterias.

Accidente cerebrovascular.

Daños renales.