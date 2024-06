‘¿De qué te vas a disfrazar, Belinda?’ Se viste como guardia para evitar preguntas sobre Nodal y Ángela Aguilar

Una de las parejas más famosas actualmente es la formada por Ángela Aguilar y Christian Nodal, quien fuera novio de Belinda y por ello buscan a la cantante para que comparta sus opiniones del nuevo romance.

Pero la protagonista de la serie ¿Quién lo mató? (donde interpreta a Paola Durante) trató de evitar a los reporteros vistiéndose de una manera peculiar.

Belinda huye de la prensa vestida de guardia

Para no tener que contestar las preguntas de los medios de comunicación, la intérprete de ‘Cactus’, se puso un chaleco amarillo idéntico al de los guardias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero fue descubierta y su intento fracasó.

Al verlos llegar, decidió no dar ninguna declaración al respecto de la relación de ‘Angelita’ y Nodal, únicamente pidió que no la empujaran.

Christian Nodal era expareja de Belinda. (Foto: Facebook @christiannodaloficialmx) (Facebook @christiannodaloficialmx)

Ante la negativa de la famosa por responder acerca del amorío de su expareja, prefirieron pedirle que enviara un mensaje de sororidad a Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, especialmente porque tiene una hija con el intérprete de ‘Adiós, amor’.

Pero Belinda tampoco contestó y se retiró acompañada de personal de seguridad que la rodeaba. Así alcanzó subir a una camioneta donde se retiró el chaleco amarillo.

Una de las preguntas surgidas entre los reporteros fue con relación a si ‘Beli’ en algún momento estuvo embarazada de Nodal, pero no hubo respuesta.

El video del encuentro de ella con la prensa fue compartido por el programa Chisme No Like.

Belinda no dijo nada acerca de Nodal y Ángelita´. (Foto: Facebook @belindapop) (Facebook @belindapop)

En una ocasión anterior, Belinda evitó hablar con los medios de comunicación, pero su forma de escapar del lugar fue, presuntamente, dentro de una maleta. De acuerdo con los reporteros, nunca la vieron salir del recinto y en su camioneta únicamente subieron equipaje.

Por el momento, la cantante no confirmó ni descartó su ‘truco de escapismo’.

¿Belinda dijo algo de Nodal y Ángela Aguilar?

Anteriormente, el medio Despierta América logró entrevistar a la intérprete de ‘Luz sin gravedad’. La cuestionaron del romance de Nodal y la hija de Pepe Aguilar, pero tampoco quiso responder sobre el tema y cambió la conversación.

“No, de verdad que no. Yo solo hablo de mi trabajo, serie número uno en Amazon Prime (…) la música y me dedico a eso, no tengo nada más que decir”, compartió la actriz en el mismo encuentro.

Belinda es una de las protagonistas en la nueva serie de Paco Stanley. (Foto: YouTube / @PrimeVideoMX)

¿Por qué terminó la historia de amor de Belinda y Nodal?

En su momento se rumoró que ‘Beli’ y el cantautor de regional mexicano terminaron por problemas de Nodal con la familia de la famosa.

Recientemente, el compositor dio una entrevista a Jorge Ramos para su programa Aquí y Ahora donde habló acerca de los detalles de lo vivido con Belinda.

“Hubieron cosas que sí me hicieron mucho daño, pero todo pasa por algo en la vida ¿Sabes? Entendí cosas que quiero que nunca se repitan, que nunca más volvería a hacer (...) cuestiones de errores que no quiero repetir en la vida”.

El músico no detalló sobre el tema.