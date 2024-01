Nuevo álbum de Belinda: ¿Cuándo se estrena la primera canción? Esto es lo que sabemos

Se acerca... ¡Nueva era de Belinda! Desde hace un par de meses, la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ ha compartido videos y clips en un estudio de música, lo que ocasionó que varios fanáticos especulen sobre la fecha de estreno de sus nuevas canciones.

A pesar de que la carrera de Belinda inició en la actuación, en papeles como Amigos x siempre (2000) y Cómplices al rescate (2002), en la actualidad es conocida por su trayectoria musical marcada por canciones como: ‘Ángel’, ‘Dopamina’, ‘Bella traición’, entre otras.

Asimismo, la cantante ha colaborado con diferentes agrupaciones como Los Ángeles Azules y Moderatto.

Belinda tiene planeado lanzar nuevos sencillos en 2024. (Foto: Instagram / @evelyn.salgadopineda).

¿Cómo será el nuevo álbum de Belinda?

El pasado 8 de agosto, Belinda acudió a un evento de Warner Music Group en el que firmó un contrato de exclusividad con la disquera.

“Es un honor para nosotros dar la bienvenida a Belinda, una de las artistas más importantes de la música pop latina, a nuestra familia WML... Nos emociona acompañarla en esta nueva etapa de su carrera, seguros de que, juntos, alcanzaremos nuevos horizontes”, comentó Alejandro Duque, presidente de Warner Music Latinoamérica.

Tras aquella revelación, Belinda estuvo un par de meses compartiendo sus visitas a un estudio de música en el que escribía, componía y cantaba, pero no daba detalles sobre lo que vendría para su carrera musical.

En medio de un concierto, Belinda dio detalles de su nuevo álbum. (Foto: Instagram / @belindapop)

No fue hasta una presentación musical que dio en noviembre de 2023 que la artista confirmó la próxima llegada de un nuevo compendio de canciones:

“Este nuevo disco es muy personal; todas las canciones tienen dedicatoria. Ustedes cuando las escuchen se van a dar cuenta para quién es cada canción y eso me hace muy feliz porque yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar, los líos, los problemas”.

Belinda no dio más detalles sobre su nuevo álbum, pero borró todas las fotografías que había en su Instagram y por medio de X, antes Twitter, ha hecho publicaciones relacionadas con un cactus, por lo que sus fanáticos esperan que haya canciones relacionadas con aquella planta.

¿Cuándo sale el nuevo álbum de Belinda?

Los detalles del nuevo álbum de Belinda permanecen siendo escasos, pero la llegada de su primera canción podría ser antes de lo esperado.

“El primer sencillo va a salir a finales de enero del 2024. Así que ya casi, estoy muy emocionada, ojalá que le guste mucho. Espero que se identifiquen, porque es un disco muy real”, aseguró Belinda en aquel concierto.

La famosa agregó que todas las canciones de su nuevo álbum han sido escritas por ella.