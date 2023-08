Ni tan ‘Amigos por siempre’: Fabián Chávez revela razón del pleito que tuvo con Belinda

Tú y yo somos... ¿cómplices? El actor Fabián Chávez habló de la salida de Belinda de Cómplices al rescate (2002) y la razón por la que la cantante se molestó con él tras su participación en el programa.

Si creciste a principios de los 2000, es posible que hayas visto algunos programas que marcaron la infancia de muchas personas como El diván de Valentina (2002), Bizbirije (1996), Amigos por siempre (2000), entre otros.

Uno de ellos es Cómplices al rescate (2002), un show que originalmente estaba protagonizado por Belinda y que trataba de dos hermanas gemelas que fueron separadas al nacer. A lo largo de la telenovela, Daniela Luján reemplazó a la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ por problemas de agenda.

Belinda y Fabían Chávez eran protagonistas en 'Cómplices al Rescate'. (Foto: Cómplices al Rescate)

¿Por qué Belinda dejó de hablarle a Fabián Chávez tras ‘Cómplices al Rescate’?

El pasado 27 de agosto, el canal de Yordi Rosado publicó una entrevista en la que se reunieron algunas estrellas de los programas de los 2000, entre ellos se encontraba el actor Fabían Chávez.

Dentro de Cómplices al Rescate, el actor Fabián Chávez interpreta a Joaquín, un personaje que tenía bastante interacción con Belinda dentro de la trama.

En conversación con Yordi Rosado, el intérprete recordó la ocasión en la que iba a salir de gira con Belinda antes de que se alargara la duración del programa.

“Se supone que la telenovela terminaba en el capítulo número 100, hicimos 180. Cuando iba a terminar, Rosy Ocampo siempre hacía la gira de las telenovelas... quisieron aprovechar el momento para que Belinda hiciera la gira sola”, comentó el actor.

Fabián Chávez en 'Cómplices al Rescate'. (Foto: Cómplices al Rescate)

Recordó que Belinda firmó alrededor de 100 conciertos con Ocesa y que le ofreció a Fabían Chavez participar en el tour:

“A mi papá le llama la mamá de Belinda y nos dice ‘queremos que Fabían se venga con nosotros a la gira’... Éramos yo, Belinda y sus ‘cómplices’ que no eran del equipo de producción”.

Sin embargo, el actor reveló que la productora tomó la decisión de alargar la serie, lo que interfería con el tour que firmó la intérprete de ‘Sapito’.

“Nos avisan que la telenovela se alarga 80 capítulos, pero Belinda ya estaba firmada con Ocesa... Me ofrecen cierta cantidad más un coche del año para irme con ella”, explicó Fabían Chávez, que al final decidió rechazar la oferta de la cantante.

“Fue una decisión muy complicada porque en ese entonces ya me llevaba bien con Belinda... entonces me quedé en tele. Por supuesto (se enojó el equipo de la cantante) y Belinda me dejó de hablar”.

A pesar de aquella situación, Fabían Chávez aseguró que todo ocurrió cuando eran muy jóvenes y que en la actualidad no hay una mala relación.

Belinda en 'Cómplices al Rescate'. (Foto: Cómplices al Rescate)

¿Por qué Belinda salió de ‘Cómplices al Rescate’?

A pesar de que, por cierto tiempo, los seguidores de Belinda aseguraban que su salida tenía algo que ver con su supuesta rivalidad con la actriz Daniela Luján, la realidad es completamente lo contrario.

En diferentes ocasiones, tanto Belinda como Luján, han asegurado que no tienen una mala relación. La razón por la que la cantante salió de la novela fue por un problema en su agenda, ya que no tenía contemplada los capítulos extra que se hicieron de Cómplices al Rescate.

Esto lo confirmó la productora Rosy Ocampo en una entrevista que se publicó en el canal de YouTube de Las Estrellas.

Daniela Luján reemplazó a Belinda. (Foto: Cómplices al Rescate)

“La empresa me pide que se hagan más capítulos de los que estaban originalmente planeados... cuando hablo con el elenco y les digo... los papás de Belinda ya tenían organizada una gira que yo no sabía”, comentó la productora.

“De un día para otro tuvimos que invitar a Daniela Luján para que continuara”, puntualizó Rosy Ocampo.