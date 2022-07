Belinda reveló que le gustaría ser más amada que odiada en México

En su regreso a su natal España, la cantante Belinda se ha envuelto en un proceso de reinvención en donde prioriza su carrera musical y las grabaciones de la serie de Netflix Bienvenidos a Edén, pero se pregunta sobre lo bueno y lo malo de ser un personaje reconocido en México, país que le dio la popularidad.

“Las raíces siempre llaman en algún momento de la vida. Para mí está siendo como regresar a la infancia, noto que forma parte de mi ADN”, dijo en entrevista con El País la nacida en el viejo continente cuando aseguró que es una más de los latinos que abundan en Madrid.

Sin embargo, la intérprete de ‘Bella traición’ se refirió al modo en que el público y los medios mexicanos han hablado de ella a través de los años y la forma en la que esto la ha lastimado. Sin hablar específicamente de su exprometido Christian Nodal, Belinda dice que puede contar con los dedos de una mano quienes la quieren de verdad.

“No puedo afirmar que tenga ni 15 personas que me quieran de verdad, creo que las puedo contar con los dedos de una mano. A veces, a quién más me he entregado más me ha apuñalado luego”, dijo quien anteriormente afirmó que se arrepiente de exponer su relación.

Belinda quisiera ser más amada que odiada

Quien lanzó el tema ‘A las 12′ junto a Ana Mena y actualmente promociona un sencillo con Omar Montes para la película animada Tadeo Jones 3 mostró su vulnerabilidad ante los comentarios hacia su persona.

“Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país. Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”, confió.

Asimismo, mientras criticó el trato hacia la figura femenina por parte de la industria, se refirió a su situación personal. “Hay veces que prefiero no decir cómo me siento de verdad para que mis fans no vayan a la yugular de las personas que me han hecho daño”, agregó.