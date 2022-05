Belinda regresará a vivir a Madrid, ‘su casa’

A casi dos meses de su ruptura con el cantante Christian Nodal, Belinda confirmó que regresará a vivir en España, lugar que la vio nacer y de donde es originaria parte de su familia, después de que la cantante residiera en México desde que tenía cuatro años.

Durante una entrevista con la cadena de radio española Mega Star FM, la cantante habló sobre su nuevo proyecto: la serie de Netflix, Bienvenidos al Edén, donde interpreta a África, uno de los personajes principales; además, realizó dos canciones para esta producción.

Sin embargo, la declaración que más llamó la atención fue en la que mencionó que regresaría a vivir a España, después de haber vivido prácticamente toda su vida en México y realizado gran parte de su carrera en el país.

“Me voy a instalar aquí a vivir, que estoy súper emocionada porque es una nueva etapa de mi vida”, afirmó Beli, quien regresó a la actuación después de 12 años de no verla en la pantalla chica para alguna telenovela o serie.

“Yo soy española además. Nací en Madrid, y el poder regresar a vivir aquí me causa mucha ilusión, porque al final uno siempre regresa a casa de alguna manera en algún momento de su vida, y yo me siento ahora como que regreso a casa también, y estoy disfrutando mucho de este momento porque amo a España”, expresó la intérprete de Lo Siento.

Alejada de redes sociales

En la misma charla con la estación española, la cantante, nacionalizada mexicana, afirmó que en los últimos dos meses se ha mantenido alejada de redes sociales por salud mental, y que todas las publicaciones e historias que se han realizado en su cuenta son por parte de su equipo de trabajo.

“Cuando quiero subir algo, o lo que sea, se lo pido a alguien de mi equipo. Me las quité (las redes sociales) por algún tiempo por salud mental”, explicó. “No me gusta estar todo el día con el teléfono”, agregó.

También confeso que, desde que se dio un respiro de redes sociales, se ha sentido mejor y ha puesto más atención en ciertas cosas, aunque aseguró que esto solo será por un tiempo y que regresará a estar activa en internet, aunque no está segura de cuándo suceda esto.

“Desde que no tengo redes siento que estoy más despierta, que me fijo más en los detalles, que pongo más atención; no quiere decir que no vaya a volver”, dijo Belinda.