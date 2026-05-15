En la mira de Trump: EU busca perseguir a funcionarios mexicanos con leyes antiterroristas, reporta NYT

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría ordenado esta semana a los fiscales federales intensificar las acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico, e instruyó que estos casos también puedan ser perseguidos bajo leyes antiterroristas, informó este viernes The New York Times.

La directiva fue emitida el miércoles por Aakash Singh, subprocurador general adjunto, durante una teleconferencia interna con los 93 fiscales federales de Estados Unidos. De acuerdo con el reporte, la instrucción marca un cambio hacia una estrategia más agresiva que casi con certeza aumentará la tensión con México.

Singh habría pedido a los fiscales “triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y a quienes trafican con drogas”, según un funcionario citado por el diario.

El cambio forma parte de una política más amplia de la administración Trump, que ha reforzado la designación de cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, lo que amplía el alcance legal de las acusaciones.

De acuerdo con el New York Times, la nueva estrategia no solo busca cargos por narcotráfico o corrupción, sino también por apoyo material a organizaciones terroristas, lo que incrementa las posibles penas.

Crecen las tensiones entre Washington y México

La decisión se enmarca en un contexto de constantes presiones de Trump para atacar a las organizaciones criminales trasnacionales. Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario estadounidense ha ampliado su ofensiva contra los cárteles, incluyendo acciones militares en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas.

Esta nueva iniciativa también surge tras las recientes acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, así como de la muerte de dos agentes encubiertos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua, quienes habrían entrado a México sin la autorización del Gobierno Federal.

Singh habría señalado que los fiscales deben actuar sin considerar el costo diplomático.

“Si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano… no puedo pensar en nada que me importe menos”, dijo, según el funcionario citado por el New York Times.

También afirmó que, si las acusaciones generan “vergüenza o humillación”, eso sería “la cereza del pastel”, de acuerdo con el reporte.

El New York Times indica que esta estrategia representa un giro en la política estadounidense, que antes se enfocaba principalmente en líderes de cárteles y ahora incluye a funcionarios políticos.

El Departamento de Justicia no ha confirmado públicamente la ampliación de cargos por terrorismo, pero altos funcionarios han dejado claro que los casos recientes (como la acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa) no serían aislados.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su rechazo a las acusaciones recientes contra autoridades mexicanas, al considerar que carecen de pruebas suficientes y que afectan la soberanía del país.

Este viernes, la mandataria mexicana sostuvo una llamada telefónica con su homólogo Donald Trump, en la que abordaron temas como seguridad y comercio, según detalló la presidenta en una publicación.

“Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro país”, informó Sheinbaum en su publicación.