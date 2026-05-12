DEA lanza advertencia por caso de Rubén Rocha: ‘Es solo el inicio de lo que viene para México’

EU acusó a Rubén Rocha, gobernador con licencia en Sinaloa, y a otros nueve funcionarios de supuestamente proteger a una facción del Cártel de Sinaloa.

Tras la declaración del secretario de Guerra de Trump sobre combatir a los cárteles, la DEA ‘deslizó’ una nueva amenaza contra funcionarios mexicanos que protegen a los narcotraficantes.

Terance C. Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), se presentó ante el Senado este martes 12 de mayo como parte de una serie de audiencias a funcionarios de Trump.

“No cabe duda que los narcotraficantes y altos funcionarios mexicanos han estado coludidos por años, pero ahora les estamos poniendo atención. Tenemos un presidente que apoya una agenda que pone primero a los estadounidenses”, dijo sobre la acusación del Departamento de Justicia contra funcionarios públicos en Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha.

El director de la DEA remarcó que “este es solo el inicio de lo que está por venir en México”.

John Kennedy, senador por Luisiana, felicitó al Gobierno de Donald Trump por su combate a los narcotraficantes y recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue permisivo con los criminales con su política de ‘Abrazos, no balazos’.

“Eso te dice de lo que son capaces de tolerar”, dijo.

México pide pruebas a EU sobre acusaciones contra funcionarios de Sinaloa

En la ‘mañanera’ de este martes 12 de mayo, Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, aclaró que el Gobierno de Estados Unidos no ha enviado a la Fiscalía General de la República (FGR) las presuntas pruebas contra Rubén Rocha.

El Gobierno de México rechazó en primera instancia el pedido de la administración de Donald Trump de detener de manera provisional al gobernador de Sinaloa pues, aclaró, “no hay referencia ni motivo ni fundamento ni evidencia que nos permita apreciarel por qué de la urgencia“.

Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la Fiscalía, señaló que con base en los documentos enviados por EU, no se comprueba que Rubén Rocha, gobernador con licencia, participó en una presunta conspiración para proteger a Los Chapitos.

A principios de este mes, Rubén Rocha pidió licencia como gobernador para facilitar la investigación de la FGR. El morenista cuenta con protección de la Guardia Nacional, esto por recomendación del Gabinete de Seguridad encabezado por Omar García Harfuch.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que Rocha Moya sigue en Sinaloa, esto ante una campaña de “rumores que tienden a promover la idea de que hay más problemas” en México e invitó al gobernador a dar más información sobre su paradero.