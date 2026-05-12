Detienen a estudiante de secundaria que apuñaló a un maestro en Huimanguillo, Tabasco

El estudiante agredió a su maestro porque no le aceptó un trabajo escolar. (Foto: Quadratin)

Un alumno de la Escuela Secundaria Técnica No. 37, ubicada en el poblado C-34 del municipio de Huimanguillo, agredió con un arma blanca a un maestro al interior del plantel durante la tarde de este martes.

El menor ya fue detenido y se encuentra a disposición de las autoridades, confirmó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió presuntamente luego de que el docente no aceptara un trabajo escolar al estudiante, quien habría sacado un cuchillo y atacado por la espalda al profesor.

Tras la agresión, elementos de la Policía Municipal acudieron a la institución educativa para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes.

Fuentes consultadas señalaron que el maestro fue trasladado a un hospital del municipio de Cárdenas, donde se reporta estable.

¿Cuál es el estado de salud del maestro?

Horas más tarde, la Secretaría de Educación de Tabasco (SETAB) emitió un comunicado oficial en el que confirmó el incidente y precisó que el docente sufrió una lesión en una de sus manos provocada por un objeto punzocortante.

La dependencia estatal indicó que, tras los hechos, se activaron de manera inmediata los protocolos institucionales de atención, seguridad y resguardo establecidos para este tipo de casos.

Según el reporte preliminar de las autoridades educativas, el ataque ocurrió durante una actividad escolar enfocada en promover la convivencia pacífica y la cultura de la no violencia.

La SETAB señaló que personal directivo, docente y administrativo brindó atención inmediata al maestro, resguardó al alumnado y notificó a madres, padres y tutores, además de solicitar la intervención de las autoridades competentes.

Asimismo, informó que se proporcionó acompañamiento y contención socioemocional a las y los estudiantes presentes, priorizando el bienestar de la comunidad escolar y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La dependencia hizo un llamado a la ciudadanía y a medios de comunicación a “evitar difundir imágenes, versiones no confirmadas o información que vulnere la privacidad de las personas involucradas, particularmente por tratarse de menores de edad”.