‘Damos lástima’: Policías se van a paro en Jonuta, Tabasco; piden salarios dignos y patrullas

Villahermosa, Tabasco, 22 de abril.- Policías de la Secretaría Seguridad Pública de Tabasco, en el municipio de Jonuta, se declararon en paro laboral y tomaron las instalaciones del ayuntamiento en protesta por la falta de equipo, salarios dignos y lo que califican como abandono por parte de las autoridades locales.

Los uniformados señalaron que desde inicios de abril habían denunciado las condiciones precarias en las que desempeñan sus funciones; sin embargo, ante la falta de respuesta, decidieron intensificar sus acciones.

Ruddy Pérez Pérez, uno de los afectados, destacó que enviaron un oficio el pasado 14 de abril al Poder Ejecutivo estatal y al Congreso local, en donde advirtieron que la seguridad en Jonuta se encuentra en un estado “deplorable”, lo que deja a la población en situación de vulnerabilidad.

En el documento expusieron que, del parque vehicular necesario para operar, únicamente cuentan con una camioneta tipo pickup, un sedán y dos motocicletas, mientras que 11 patrullas permanecen inservibles por falta de mantenimiento.

“Somos en la actualidad policías de a pie, no tenemos capacidad para atender el llamado de la población”, denunciaron.Asimismo, acusaron que portan uniformes heredados de la administración pasada.

“Damos lástima”, lamentaron, al destacar que no generan el respeto necesario para el desempeño de su labor.

Entre sus demandas, los elementos solicitaron la instalación de una mesa de trabajo entre el Gobierno estatal y la alcaldesa María Soledad Villamayor, con el objetivo de atender al menos nueve puntos prioritarios, como la homologación salarial con la policía estatal, dotación de uniformes de calidad y mantenimiento de patrullas.

Finalmente, los policías pidieron al Congreso de Tabasco la creación de una comisión especial que investigue el destino de los recursos que son asignados a seguridad, al señalar que el municipio de Jonuta recibe anualmente más de 33 millones 805 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).