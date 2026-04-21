Karol G llega a México con su ‘Tropitour’: Preventa, fecha, sede y lo que debes saber de los conciertos

Para la cantante colombiana Karol G, “mañana sí fue bonito”, pues tras su presentación como headliner en el festival Coachella 2026, anunció su próxima gira internacional, en la que México aparece como uno de los destinos.

La artista atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera: además de encabezar uno de los festivales más importantes del mundo, también participó en el desfile de Victoria’s Secret, donde interpretó temas como ‘Latina Foreva’ e ‘Ivonny Bonita’, y recientemente protagonizó la portada de abril de Playboy. Su presencia mediática y musical confirma el alcance global que ha consolidado en los últimos años.

Ahora, Karol G dio a conocer su nueva gira titulada Viajando Por El Mundo Tropitour, un recorrido que contempla dos fechas en México: Monterrey y la Ciudad de México.

Karol G anunció su gira 2026 tras su presentación en Coachella. (Foto: EFE)

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Karol G en México?

A la espera de que se anuncien más fechas, la cantante Karol G confirmó dos presentaciones en territorio mexicano.

La primera es el viernes 6 de noviembre en el Estadio BBVA, ubicado en Nuevo León, además el recinto es una de las sedes mundialistas más modernas del país.

El segundo concierto está programado para el viernes 14 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más importantes para espectáculos masivos en la CDMX.

¿Cuándo es la preventa para los conciertos de Karol G en México?

Como es habitual en este tipo de eventos, la preventa y la venta general de boletos comienza pocos días después del anuncio oficial. En este caso, la venta anticipada está prevista para el miércoles 29 de abril a partir de las 2:00 p.m. (tiempo del centro de México).

Para acceder a esta fase es necesario contar con una tarjeta de crédito o débito Mastercard, sin importar la institución bancaria emisora.

La venta general inicia el jueves 30 de abril a la misma hora. Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de preventas especiales tipo Beyond, Prestige u otras dinámicas exclusivas para fans.

Asimismo, Ocesa debe publicar los precios y el mapa oficial del evento al menos 24 horas antes del inicio de la venta, conforme a la regulación vigente de la Profeco en la venta de boletos para conciertos.

¿Dónde comprar los boletos para los conciertos de Karol G?

Las entradas para los conciertos de Karol G estarán disponibles a través de Ticketmaster, plataforma en la que los usuarios deberán contar con una cuenta activa para ingresar a la fila virtual. También es necesario registrar una tarjeta de crédito o débito para completar la compra.

¿Qué esperar de los conciertos de Karol G en México?

Karol G ofreció un adelanto de lo que es su nuevo espectáculo durante su participación en Coachella 2026, donde combinó producción de gran escala con un repertorio que abarca tanto sus éxitos más conocidos como los temas más recientes de su álbum Tropicoqueta (2025).

Durante sus shows en California, sorprendió al público con invitados como Peso Pluma, Becky G y J Balvin. Además, previamente compartió escenario con Bad Bunny en Medellín para interpretar ‘Ahora me llama’, lo que abre la posibilidad de colaboraciones especiales en sus fechas por México.

En ese sentido, se espera que los conciertos en el país mantengan el formato de espectáculo internacional que ha caracterizado sus giras más recientes, con una producción visual de alto nivel, narrativa escénica y posibles sorpresas en cada ciudad.