F1 Qualy del Gran Premio de Mónaco 2026 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver a ‘Checo’ Pérez?

La carrera del Gran Premio de Mónaco 2026 se correrá el domingo 7 de junio en las calles de Montecarlo, uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1. (Foto: Cadillac F1 Team Media/ Imagen generada con IA Gemini)

La Fórmula 1 retoma su actividad este fin de semana con el Gran Premio de Mónaco 2026, una de las fechas más tradicionales y exigentes del calendario. Las calles de Montecarlo vuelven a recibir a los monoplazas en un circuito donde la clasificación suele tener un peso decisivo en el resultado de la carrera.

La visita al Principado también representa una cita especial para Charles Leclerc. El piloto de Ferrari compite en casa y en un trazado que exige máxima precisión debido a sus estrechas calles y a las limitadas oportunidades de adelantamiento.

Mientras tanto, Sergio ‘Checo’ Pérez, el piloto mexicano de Cadillac, afronta una nueva oportunidad después de registrar su primer abandono de la temporada durante el Gran Premio de Canadá. Antes de ese resultado, el tapatío mostró señales positivas al conseguir su mejor clasificación sprint del año. Además, Andrea Kimi Antonelli llega como líder del campeonato tras sumar su cuarta victoria de la temporada en Montreal.

'Checo' Pérez intentará replicar los resultados que obtuvo en la sprint del GP de Canadá. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Gran Premio de Mónaco: ¿A qué hora ver a ‘Checo’ HOY?

La clasificación del Gran Premio de Mónaco suele ser uno de los momentos más importantes de todo el calendario de Fórmula 1. Debido a las características del circuito, arrancar en las primeras posiciones puede marcar la diferencia entre pelear por la victoria o quedar atrapado en el tráfico durante la carrera.

Fecha: Sábado 6 de junio de 2026.

Sábado 6 de junio de 2026. Hora: 08:00 horas (tiempo del centro de México).

08:00 horas (tiempo del centro de México). Sede: Circuito de Mónaco, Montecarlo.

La sesión define la parrilla de salida para la carrera del domingo y tiene especial relevancia para pilotos como ‘Checo’ Pérez, que busca colocar su Cadillac en posiciones competitivas.

F1 EN VIVO: ¿Dónde ver el Gran Premio de Mónaco?

Los aficionados pueden seguir todas las actividades del Gran Premio de Mónaco a través de las plataformas oficiales que cuentan con los derechos de transmisión para México:

Sky Sports

F1 TV

En El Financiero Deportes tenemos una cobertura completa de la clasificación del Gran Premio de Mónaco, además del minuto a minuto de las sesiones más importantes del fin de semana para quienes no cuenten con acceso a las plataformas de transmisión.

¿Cómo es el Circuito de Mónaco?

El Circuito de Mónaco es uno de los trazados más reconocidos en la historia del automovilismo. Su recorrido atraviesa las calles de Montecarlo y representa uno de los mayores desafíos técnicos para los pilotos debido a la cercanía de los muros y al reducido margen de error.

La pista tiene una longitud de 3,337 kilómetros y la carrera se disputa a 78 vueltas para completar una distancia total de 260,286 kilómetros. El récord de vuelta pertenece a Lewis Hamilton, quien registró un tiempo de 1:12.909 durante la temporada 2021.

La historia del evento se remonta a 1929, cuando Antony Noghès impulsó la organización de una competencia en las calles del Principado junto con integrantes del Automobile Club de Monaco. Años después, la carrera pasó a formar parte del primer Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1950. Desde 1955 se mantiene de forma ininterrumpida dentro del calendario.

Mónaco destaca por sectores emblemáticos y las estrechas curvas que obligan a los pilotos a buscar precisión absoluta en cada giro. La exigencia del circuito llevó a Nelson Piquet a compararlo con montar una bicicleta dentro de una sala de estar, una referencia que refleja las dimensiones reducidas del trazado.

La dificultad para adelantar también forma parte de la esencia de esta pista. En la edición de 2003 no se registró ningún adelantamiento durante la carrera, un dato que ilustra por qué la clasificación adquiere tanta relevancia. Cada centímetro cuenta en Montecarlo y cualquier error puede terminar contra las barreras de protección.

¿Cuándo es la carrera del GP de Mónaco 2026 y dónde verla en México?

La carrera del Gran Premio de Mónaco 2026 se disputará el domingo 7 de junio y representará una nueva oportunidad para Sergio ‘Checo’ Pérez de buscar sus primeros puntos de la temporada con Cadillac. Además, Andrea Kimi Antonelli llegará como líder del campeonato luego de conquistar el Gran Premio de Canadá.

Fecha: Domingo 7 de junio de 2026.

Domingo 7 de junio de 2026. Hora: 07:00 horas (tiempo del centro de México).

07:00 horas (tiempo del centro de México). Sede: Circuito de Mónaco, Montecarlo.

Circuito de Mónaco, Montecarlo. Transmisión: Sky Sports y F1 TV.

La carrera del Gran Premio de Mónaco se realiza el domingo 7 de junio a las 7:00 de la mañana. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

El antecedente más reciente favorece a Lando Norris. El piloto de McLaren ganó el Gran Premio de Mónaco 2025 tras arrancar desde la pole position. Charles Leclerc terminó segundo ante su afición y Oscar Piastri completó el podio.