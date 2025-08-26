¿Quién es Valtteri Bottas, amante de los tacos de CDMX y nuevo compañero de ‘Checo’ Pérez?

Bottas ama los tacos y la gastronomía mexicana; ¿se llevará mejor con 'Checo' que Vertappen? (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).-

Este martes se informó que el finlandés Valtteri Bottas será el compañero de Sergio ‘Checo’ Pérez en Cadillac, escudería que debuta en la Fórmula 1 para el calendario de 2026 y que anunció con bombo y platillo a “dos pilotos estrella”.

Bottas, de 35 años, es ganador de 10 Grandes Premios y cuenta con más de una década de experiencia detrás del volante en el circuito de la Fórmula 1.

“Desde el momento en que comencé a hablar con el equipo Cadillac de Fórmula 1, sentí algo diferente: algo ambicioso, pero también sólido”, dijo Bottas en un comunicado oficial.

El nuevo compañero de Sergio Pérez será Valtteri Bottas. (Foto: Cadillac F1 Team)

“Este no es solo un proyecto de carreras; es una visión a largo plazo. No todos los días tienes la oportunidad de ser parte de algo que se construye desde cero y ayudar a darle forma para que realmente pertenezca a la parrilla de F1″, agregó.

De acuerdo con Bottas, ve en Cadillac “el mismo profesionalismo y hambre” que ha visto en los mejores equipos del mundo donde ha estado y agradeció a Mercedes, donde era reserva, por facilitar su salida para unirse a ellos.

Dan Towriss, CEO del equipo Cadillac de Fórmula 1, confía en al experiencia de sus nuevos pilotos: “Bottas y Checo aportan el equilibrio perfecto entre talento, madurez y motivación. No son solo pilotos exitosos, también son constructores, colaboradores y profesionales que ayudarán a definir lo que representa el equipo Cadillac de Fórmula 1″.

Valtteri Bottas: el nuevo compañero de Sergio ‘Checo’ Pérez

Valtteri Bottas nació el 28 de agosto de 1989 en Nastola, Finlandia. Debutó en la Fórmula 1 en las filas de Williams, escudería en donde se mantuvo desde 2013 hasta 2016 para posteriormente unirse a Mercedes (2017-21), en donde obtuvo dos subcampeonatos (2019 y 2020) y dos ‘bronces’ en la tabla de la F1 (2017 y 2021).

Entre 2022 y 2023, compitió para Alfa Romeo y para 2024 su casa fue Sauber en una reestructuración donde regresaron para competir en F1; allí firmó su peor año, tras terminar en puesto 22. Esta temporada 2025 de la F1, Bottas regresó a Mercedes como piloto de reserva.

Bottas es fanático de la velocidad y no sólo en los grandes circuitos de la F1, sino que además es un ciclista que ha incursionado en el ámbito profesional, al cual le ha dedicado buen tiempo este 2025 que ha estado poco involucrado con el automovilismo. De hecho, la ciclista profesional y olímpica Tiffany Cromwell es la actual pareja del piloto.

Valtteri Bottas, aficionado de los tacos de México y la gastronomía del país

A su llegada para correr el Gran Premio de México 2024, Bottas no pudo evitar ir a la taquería con estrella Michelin El Califa de León en la Ciudad de México.

El finlandés presumió gustosamente una foto probando los tacos de gaonera y se sentó en la banqueta para disfrutar de sus alimentos, acompañados por verdura, limón y seguramente su buena salsa, pues ha dicho que le gusta el picante.

Bottas había comentado previamente que era un gran fanático de los tacos, inspirado en la tradición estadounidense de comerlos en jueves. “Para mí el Taco Tuesday es como una religión, y los jalapeños son muy importantes, que sean cinco en el interior, no cuatro, no seis, son cinco jalapeños (rodajas)”, dice en un video en donde enseñó cómo hacer sus tacos favoritos.

Ésta no fue la única vez que Bottas demostró su amor por la comida mexicana. En el marco del Gran Premio de México 2023, el piloto de la F1 preparó pan de muerto con su entonces compañero, el piloto chino Zhou Guanyu guiados por el prestigioso chef del restaurante ‘Quintonil’ Jorge Vallejo, uno de los mejores en México y el mundo.