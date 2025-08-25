Jornada 8 de la Liga MX Femenil: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo todos los partidos HOY?

Llega a la mitad del Apertura 2025 la Liga MX Femenil; las posibilidades de cada equipo empiezan a ser más claras (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Cuartoscuro).

La Liga MX Femenil vive una de sus jornadas más intensas del Apertura 2025, con duelos que definirán el futuro de la clasificación mientras nos adentramos en la mitad de la temporada regular tras su Juego de Estrellas ante el Barcelona.

Las ‘Águilas’ defienden el liderato con paso perfecto en la liga tras caer en el amistoso América vs. Barcelona, Tigres busca revancha tras la salida de Jacqueline ‘La Maga’ Ovalle, Toluca intenta mantener el segundo lugar con Eugenie Le Sommer como referente, y Monterrey se mide con Chivas en el choque más atractivo de la jornada.

Conoce, a continuación, todos los pormenores de la jornada 8 de la Liga MX Femenil.

Liga MX Femenil: ¿A qué hora y dónde ver en vivo los partidos de la jornada 8 de la Liga MX Femenil HOY?

La jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil se disputa hasta el próximo jueves 28 de agosto. A continuación, los pormenores de los partidos.

Pumas vs Tijuana

Fecha : lunes 25 de agosto

: lunes 25 de agosto Hora : 18:00 CDMX

: 18:00 CDMX Estadio : Olímpico Universitario

: Olímpico Universitario Transmisión: Canal 9, Vix, YouTube

Pumas llega como sexto lugar de la tabla general y quiere mantenerse en zona de Liguilla; Tijuana quiere sorprender y conseguir su primera victoria del torneo.

Puebla vs León

Fecha : lunes 25 de agosto

: lunes 25 de agosto Hora : 19:00 CDMX

: 19:00 CDMX Estadio : Cuauhtémoc

: Cuauhtémoc Transmisión: Streaming

La ‘Franja’ no la pasa bien en el penúltimo lugar de la tabla con apenas un punto, mientras que León respira cerca de los puestos de Liguilla, aunque debe sumar para ganarse el derecho a la ‘fiesta grande’.

FC Juárez vs Mazatlán

Fecha : lunes 25 de agosto

: lunes 25 de agosto Hora : 21:00 CDMX

: 21:00 CDMX Estadio : Olímpico Benito Juárez

: Olímpico Benito Juárez Transmisión: Streaming

Juárez se ubica a apenas dos puntos de puestos de Liguilla; enfrente, tienen a un Mazatlán colista de la clasificación que parece víctima pero no deberán confiarse.

Cruz Azul vs Toluca

Fecha : martes 26 de agosto

: martes 26 de agosto Hora : 15:45 CDMX

: 15:45 CDMX Estadio : Olímpico Universitario

: Olímpico Universitario Transmisión: Streaming, YouTube

Las Diablas Rojas marchan segundas con el liderazgo ofensivo de Eugenie Le Sommer (5 goles), y visitan a una Máquina que confía en su artillera Aerial Chavarin, tercera máxima goleadora del torneo con 7 tantos.

Querétaro vs Tigres

Fecha: martes 26 de agosto

Hora: 17:00 CDMX

Estadio: Olímpico Alameda

Transmisión: Streaming

Tras la partida de Jacqueline Ovalle al Orlando Pride, Tigres busca demostrar que sigue siendo candidato con figuras como Jenni Hermoso y Thembi Kgatlana. El Querétaro, lugar 15 de la tabla de la tabla, llega motivado tras un empate ante León y quiere seguir sumando de a poco.

Pachuca vs Atlas

Fecha : martes 26 de agosto

: martes 26 de agosto Hora : 19:00 CDMX

: 19:00 CDMX Estadio : Hidalgo ‘Huracán’

: Hidalgo ‘Huracán’ Transmisión: Streaming

Pachuca, actual campeón de Liga MX Femenil, tiene en duda a Charlyn Corral tras una operación facial. Sin ella, las Tuzas deberán ajustar su ataque ante un Atlas necesitado de puntos que quiere soñar con Liguilla.

Chivas vs Rayadas

Fecha : martes 26 de agosto

: martes 26 de agosto Hora : 19:07 CDMX

: 19:07 CDMX Estadio : Akron

: Akron Transmisión: Amazon Prime, Chivas TV, streaming

Monterrey busca consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras Guadalajara (séptimo) necesita ganar para no rezagarse en la pelea por liguilla.

América vs Santos Laguna

Fecha : jueves 28 de agosto

: jueves 28 de agosto Hora : 19:00 CDMX

: 19:00 CDMX Estadio : Ciudad de los Deportes ’Azulcrema’

: Ciudad de los Deportes ’Azulcrema’ Transmisión: ViX y YouTube

Las Águilas, líderes con paso perfecto, presumen el mejor ataque (28 goles) y la mejor defensa (3 en contra). Con Montserrat Saldívar (7 goles), Kiana Palacios (6) y Scarlett Camberos (5), América apunta a prolongar su dominio ante un Santos en crisis con apenas 4 puntos.

Resultados de la Liga MX Femenil en la jornada 8

Atlético de San Luis 3-0 Necaxa

En el único partido disputado el domingo, San Luis goléo (3-0) a las ‘centellas’ del Necaxa con goles de María Sánchez, Rebeca Contreras y Aidinn López para colocarse momentáneamente en puestos de Liguilla pero a falta de los demás partidos.

Tabla general de la Liga MX Femenil al momento

América corona la tabla de la Liga MX Femenil y tiene asegurado el liderato por esta jornada aunque caiga en su partido. Así es como marcha la tabla general del Apertura 2025: