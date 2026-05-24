PAN da espaldarazo a Maru Campos: ‘Morena persigue a quienes combaten al crimen organizado’

El líder del PAN, Jorge Romero Herrera, pidió a la ciudadanía defender a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

El Partido Acción Nacional (PAN) se prepara para defender a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, ante lo que calificó como una “persecución política”.

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del partido, codenó que la Fiscalía General de la República solicitara a la gobernadora declarar sobre el operativo en el que participaron agentes extranjeros en su estado.

“El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, convocó a la ciudadanía a expresar su indignación frente a la persecución política impulsada por Morena contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, mediante el uso faccioso de las instituciones del Estado”, explicó el PAN en un comunicado.

A través de sus redes sociales, el líder del partido publicó una imagen con la leyenda: “Este narcogobierno optó por la persecución política #YoConMaru”.

El dirigente panista afirmó que millones de mexicanas y mexicanos observan con preocupación cómo el oficialismo utiliza “todo el aparato del Estado para intentar intimidar y desgastar a gobiernos de oposición, mientras protege y encubre a personajes de Morena señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado”.

“Hoy más que nunca debemos defender la democracia, las libertades y el derecho de las y los mexicanos a vivir en un país donde no se persiga a quien piensa distinto”, sostuvo Romero Herrera

Romero Herrera pide usar las redes sociales para alzar la voz

Jorge Romero llamó a las y los ciudadanos a alzar la voz, desde cualquier lugar donde se encuentren, en defensa de Chihuahua, de la gobernadora Maru Campos “y de todas aquellas personas que hoy son víctimas del abuso de poder del oficialismo”.

Asimismo, adelantó que en los próximos días Acción Nacional dará a conocer distintas acciones y expresiones ciudadanas en defensa de la democracia, las libertades y de la gobernadora de Chihuahua.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, durante su conferencia en el marco del Encuentro Nacional Mujeres en Acción del Partido Acción Nacional (PAN). (Cuartoscuro: Galo Cañas Rodríguez)

El líder nacional del PAN señaló que la ciudadanía ya comenzó a darse cuenta del doble rasero de Morena: “mientras persiguen a quienes combaten al crimen organizado, mantienen protección política a personajes cercanos al oficialismo acusados de presuntos vínculos con grupos criminales”, dijo el líder panista.

Asimismo, aseguró que esa “embestida política“, lejos de debilitar a la oposición, ”está generando mayor respaldo ciudadano hacia Acción Nacional y hacia los gobiernos que sí enfrentan a la delincuencia y dan resultados".

Finalmente, Jorge Romero hizo un llamado a las y los mexicanos a mantenerse unidos y defender las instituciones democráticas frente a cualquier intento autoritario.