PAN y PRI acusan persecución política contra Maru Campos: ‘Nada le podrán hacer a nuestra gobernadora’

Los dirigentes nacionales del PAN y PRI expresaron su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Los dirigentes nacionales del PAN y del PRI cerraron filas este sábado con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) la citara a comparecer, hecho que ambos partidos calificaron como un caso de “persecución política”.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que el requerimiento a la mandataria estatal demuestra que el gobierno de Morena “ha optado por la persecución política de sus opositores”.

“Llegó el día en el que ya cita la Fiscalía General de la República a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Ninguna sorpresa con estos gobiernos surrealistas de cuarta”, declaró el líder panista.

Romero sostuvo que la gobernadora es señalada “por el delito de haber desmantelado un narcolaboratorio” y reprochó que no se actúe de la misma forma contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien señaló de estar protegido por Morena.

“Este gobierno morenista, ya sin máscaras, sin tapujos, persigue opositores y cubre delincuentes”, afirmó.

El dirigente panista también aseguró que la mandataria estatal cuenta con respaldo político e institucional en Chihuahua y minimizó las posibles consecuencias legales en su contra.

“Nada de qué preocuparnos con nuestra gobernadora... nada le podrán hacer a Maru Campos. Cualquier molestia que pretendieran con ella tiene que pasar sí o sí por el Congreso local de Chihuahua”, expresó.

Además, adelantó movilizaciones de apoyo en favor de la gobernadora y afirmó que Acción Nacional respaldará a la mandataria junto “con miles de mexicanas y mexicanos”.

‘Alito’ Moreno respalda a Maru Campos y acusa persecución política

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, también manifestó su respaldo a Campos y acusó al Gobierno Federal de operar como un “narcogobierno”.

“Todo nuestro respaldo y apoyo a la gobernadora de Chihuahua Maru Campos, ante el descarado y cínico embate del narcogobierno de Morena”, escribió Moreno en sus redes sociales.

El senador priista cuestionó igualmente que no exista una acción similar contra Rocha Moya y acusó al oficialismo de otorgar “impunidad” a perfiles ligados al crimen organizado.

“El único escenario en el que tiene lógica perseguir a quien combate al crimen organizado y darle impunidad a quienes forman parte de él, es en el de un narcogobierno”, sostuvo.

Moreno concluyó su publicación con una advertencia a Morena y un mensaje de respaldo a la gobernadora chihuahuense.

“¡Maru, no estás sola! A los priistas no nos tiembla la mano para defenderte con firmeza”, expresó.

FGR cita a comparecer a Maru Campos y a Rocha Moya

La Fiscalía General de la República informó este sábado que llamó a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como parte de las investigaciones por el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Sierra del Pinal y en el que habrían participado dos agentes de la CIA, quienes fallecieron horas después en un accidente automovilístico.

Luego de este anuncio, la propia dependencia aclaró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también fue citado a comparecer dentro de las indagatorias derivadas de una acusación presentada ante una corte federal de Nueva York, en Estados Unidos, donde acusa a funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de colaborar con el Cártel de Sinaloa.