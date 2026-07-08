⁠'Fue un ganar-ganar’: Poncho de Nigris revela cuánto pagó para que el Pato Merlín visitara su negocio

En días recientes, Poncho de Nigris publicó varios mensajes en redes sociales en los que cuestionó la popularidad que alcanzó el Pato Merlín durante el Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

Poncho de Nigris volvió a pronunciarse sobre la polémica que generó tras intentar comprar al Pato Merlín, el ave que se convirtió en una de las sensaciones del Mundial 2026. El influencer defendió su postura y aseguró que su intención nunca fue perjudicar a la familia, sino apoyarla y aprovechar la viralidad del momento.

El exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México’ explicó que la interacción con el ave sí se concretó de alguna manera y que hubo un acuerdo económico que benefició a ambas partes. La colaboración le permitió impulsar su negocio de repostería y, al mismo tiempo, representar un ingreso para los dueños de Merlín.

“¿Por qué me va a herir? Si no tienen feria para comprar el pato... No, pues aliviané a la familia con un dinero, fue a la postrería, nos pusimos de acuerdo, sacamos provecho los dos, fue un ganar-ganar”, expresó sobre las críticas en su contra.

Poncho Poncho de Nigris señaló que parte del acuerdo fue la visita del Pato Merlín a su negocio La Postería 77. (Foto: Facebook / @Poncho de Nigris / @La Postrería 77)

¿Cuánto dinero pagó Poncho de Nigris para coloborar con el Pato Merlín?

El conductor explicó que el Pato Merlín formó parte de una estrategia para promocionar Postrería 77, donde el ave apareció como imagen en una campaña que generó mayor afluencia de clientes.

“Se hizo viral y aproveché el momento para algo benéfico para el negocio; fue para la postrería, fue la imagen de la postrería, hicimos unas fotos, llegó mucha gente y pues ya”, comentó.

En ese contexto, Poncho de Nigris reveló que entregó 200 mil pesos a la dueña del pato como parte de este acuerdo.

“Le pagué 200 mil pesos a la dueña del pato; se fue bien contenta, platicamos, se ayudó a la familia y el pato, en su mejor momento, estuvo en la Postrería 77 y se acabó”, afirmó.

Respecto a la compra, el hermano de Aldo de Nigris —a quien según estafaron con 40 mil pesos en el restaurante de Salt Bae— insistió en que nunca entendió la reacción negativa del público sobre su oferta para comprar al Pato Merlín e incluso respondió a quienes compararon la venta del pato con la de un hijo.

“No entendía. Es como si tú quieres comprar... ‘Es como si vendieras a tu hijo’, decían. No, no es lo mismo, es un pato”, comentó en entrevista con medios de comunicación.

¿Por qué criticaron a Poncho de Nigris por querer comprar a Merlín?

La controversia comenzó semanas atrás, cuando Poncho de Nigris publicó varios mensajes en redes sociales en los que cuestionó la popularidad que alcanzó el Pato Merlín durante el Mundial 2026.

El influencer aseguró que el interés por el ave desaparecería una vez que terminara la Copa del Mundo y recomendó a la familia venderlo mientras mantenía valor mediático.

“Lo mejor para esa familia sería vender este pato a un alto valor y que inviertan en ellos mismos. El pato va a pasar de moda acabándose este Mundial”, escribió.

Posteriormente, Poncho de Nigris lanzó una oferta pública que alcanzó hasta 600 mil pesos y explicó que su intención era convertir al Pato Merlín en la mascota oficial de Ring Royale, su evento de box amateur.

Las publicaciones provocaron críticas, ya que muchos usuarios de redes sociales consideraron que trataba al pato como un objeto y no como un integrante de la familia.

La propietaria, Carla Gómez, señaló en distintas ocasiones que Merlín es considerado un integrante más del hogar e incluso lo describió como “nuestro bebé”. Además, el pato acompaña a la familia en sus actividades diarias, por lo que forma parte de su dinámica cotidiana.

Pese a ello, Poncho de Nigris mantuvo su postura. El conductor insiste en que su intención fue generar un beneficio económico para la familia del Pato Merlín y capitalizar la viralidad del momento antes de que finalice el Mundial 2026.