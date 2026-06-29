¿Aldo de Nigris fue estafado por chef Salt Bae y su restaurante Nusr-Et en CDMX? ‘Pagamos 40 mil en bebidas’

Aldo de Nigris aseguró que vivió una mala experiencia durante su visita a Nusr-Et Steakhouse en la CDMX, nuevo restaurante del chef Salt Bae, luego de que, según su versión, le cobraran una cuenta de más de 40 mil pesos pese a que solo consumieron bebidas.

El ganador de La Casa de los Famosos México relató que acudió al exclusivo establecimiento, donde incluso el famoso chef les mostró la preparación de uno de sus cortes de carne bañados en oro. Sin embargo, afirmó que los alimentos nunca llegaron a su mesa y terminó pagando una cuenta que calificó como excesiva.

La foto del ticket de la cuenta que pagó Aldo de Nigris en el restaurante Nusr-Et en CDMX. (Foto: Captura)

¿Qué dijo Aldo de Nigris sobre Salt Bae y el restaurante Nusr-Et?

Aldo de Nigris compartió un video en sus redes sociales para narrar la presunta estafa que, asegura, vivió durante su visita al restaurante Nusr-Et de la Ciudad de México.

“Me quedé en la CDMX y visité el restaurante de un chef muy famoso, es el que le hace así a la sal, el de los memes (...) Pensaba gastarme por mucho 2 mil pesos por un salmón y una bebida, y eso si estaba muy carote”, explicó.

El influencer comentó que acudió al lugar porque uno de sus amigos tenía una reservación, ya que él había comido previamente en su hotel. Durante su relato señaló que algunos meseros suelen tener “sus mañitas”, aunque consideró que en esta ocasión “se pasaron”.

De acuerdo con su versión, Salt Bae se acercó a su mesa después de que le pidieran fotografías y les dijo: “Ustedes se encargan de las bebidas, la carne va por mi cuenta”.

No obstante, la sorpresa llegó cuando solicitaron la cuenta, pues el consumo ascendía a poco más de 36 mil pesos, cifra que con la propina superó los 40 mil pesos.

“No me gustan las polémicas, pero les quiero contar para que esto no les suceda a ninguno de ustedes (...) Gastar esta cantidad en un restaurante me enoja, se me hace una tontería”, expresó.

Finalmente, Aldo de Nigris, exparticipante de La Casa de los Famosos México, aseguró que algunos meseros le comentaron que esa práctica sería un supuesto modus operandi del chef, aunque hasta el momento Salt Bae y el restaurante no han emitido una postura sobre las declaraciones.

¿Cuánto cuesta comer en Nusr-Et, el restaurante del chef Salt Bae en CDMX?

Salt Bae abrió la primera sucursal de Nusr-Et en la CDMX, ubicada en Paseo de la Reforma, dentro del hotel St. Regis. El restaurante se caracteriza por ofrecer cortes premium, carnes Wagyu, mariscos y el famoso Golden Tomahawk, un corte cubierto con oro comestible de 24 quilates.

Los precios del menú varían dependiendo del platillo y las bebidas elegidas. Una comida completa puede costar entre 2 mil y más de 4 mil pesos por persona, mientras que los cocteles van de 290 a 4 mil 900 pesos. En tanto, el Golden Tomahawk tiene un precio cercano a los 14 mil pesos, convirtiéndose en uno de los platillos más exclusivos del lugar.

¿Dónde está y cuáles son los horarios de Nusr-Et en la CDMX?

Nusr-Et está ubicado en la planta baja del hotel St. Regis con dirección en Avenida Paseo de la Reforma 439, Alcaldía Cuauhtémoc.

Los horarios del restaurante de lujo son de domingo a jueves de 5:30 p.m. a 11:00 p.m., viernes y sábado de 5:30 p.m. a la medianoche.