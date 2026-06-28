¿Cuándo se estrena ‘La Casa de los Famosos México 2026’? Fecha oficial de la temporada 4

'La Casa de los Famosos México 2026' ya tiene fecha oficial de estreno. (Fotos: Facebook LCDLF, IA Gemini).

La cuenta regresiva para la temporada 4 de La Casa de los Famosos México comenzó. Después de que la producción confirmó meses atrás que el reality tendría una cuarta temporada, finalmente se reveló cuándo volverá a abrir sus puertas la casa más vigilada de la televisión mexicana y cuáles serán algunos de los elementos que acompañarán esta nueva edición.

Aunque la lista de participantes de La Casa de los Famosos México permanece bajo reserva, el anuncio ya despejó varias de las dudas que rodeaban al programa.

¿Cuándo comienza ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se estrenará el domingo 26 de julio —justo para la ‘cruda’ postmundialista— a las 8:30 de la noche y será transmitida por Las Estrellas.

La Casa de los Famosos 4 regresa en julio 2026. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Además de las galas televisadas, el reality explicó en un video promocional que la transmisión 24 horas, los siete días de la semana, estará disponible mediante ViX Premium, plataforma que requiere una suscripción de pago.

Conductores de ‘La Casa de los Famosos México 2026′

Los materiales promocionales muestran nuevamente a Galilea Montijo, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice, anunciando la fecha de estreno.

Sin embargo, de acuerdo con el sitio oficial del programa, la revelación oficial de los conductores se realizará de manera escalonada durante cuatro días en programas de Televisa:

Lunes 29 de junio: durante el programa Hoy será presentado el primer conductor.

durante el programa será presentado el primer conductor. Martes 30 de junio: Cuéntamelo Ya! revelará al segundo y tercer integrante del equipo de conducción.

revelará al segundo y tercer integrante del equipo de conducción. Miércoles 1 de julio: el programa Hoy dará a conocer al cuarto y quinto conductor.

el programa dará a conocer al cuarto y quinto conductor. Jueves 2 de julio: Cuéntamelo Ya! cerrará los anuncios con la presentación del sexto conductor.

La canción oficial de ‘LCDLFM’ cambia para la temporada 4

Otra de las novedades anunciadas antes del estreno tiene que ver con la identidad musical del programa. La producción informó que Wendy Guevara y Elaine Haro participaron en la grabación del tema oficial de la cuarta temporada.

El anuncio fue acompañado por imágenes de ambas artistas dentro del estudio de grabación y por un mensaje difundido en las redes sociales del programa: “Wendy Guevara se une a Elaine Haro para cantar el tema musical de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. ¡Se vienen cositas!”.

‘La Casa de los Famosos México’ 4 busca un ‘elenco diverso’

La productora Rosa María Noguerón dijo en una conferencia de prensa previa que el reto ahora consiste en formar un elenco capaz de mantener el interés del público: “Por los números y el éxito, confirmamos una nueva temporada, aunque cada vez es más difícil porque buscamos superar nuestros propios números, por eso buscamos un casting diverso, con gente divertida, encantadora y que se robe los corazones de la audiencia”.

Noguerón agregó que no había planes para desarrollar una versión All Stars del programa.

Wendy Guevara participa en la canción de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Además, Galilea Montijo aseguró en una entrevista con TVyNovelas que ya tenían a un primer habitante con contrato firmado, aunque decidió no revelar de quién se trataba.

En tanto, Wendy Guevara, ganadora de la primera edición del programa, dijo en el pódcast Cómplices del desmadre que existía la posibilidad de ver a dos personas de la comunidad LGBT+) y otros personajes a quienes no les importa la funa, pues en las nuevas temporadas “se cuidan mucho”: “Creo que para el otro año va a estar más padre y va a ser super fuerte, creo”.

Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

¿Quiénes han ganado La Casa de los Famosos México?

Desde su estreno en 2023, el reality ha tenido tres campeones. La primera edición fue ganada por Wendy Guevara, quien llegó a la final junto con Nicola Porcella, en una temporada marcada por la rivalidad entre el Team Infierno y el Team Cielo.

En 2024, el vencedor fue Mario Bezares, después de una edición en la que el Team Mar y el Team Tierra concentraron buena parte de la conversación del programa.

La tercera temporada concluyó con el triunfo de Aldo de Nigris, quien, de acuerdo con Galilea Montijo, obtuvo 19 millones 139 mil votos en la final.