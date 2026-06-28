¿Quiénes sí trabajan en el partido México vs. Ecuador? Publican decreto para dar home office

No todos los trabajadores podrán realizar home office durante el Mundial. El decreto publicado por la presienta Claudia Sheinbaum Pardo establece lineamientos claros de quiénes sí o sí deben ir a las oficinas. (Cuartoscuro: Adolfo Vladimir)

¡Aunque les de “FOMO” no ir al Ángel! La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó nuevamente implementar home office para las dependencias del gobierno federal durante el Mundial 2026, ahora para el partido México vs. Ecuador, sin embargo algunos sectores “sí o sí” deberán acudir a la oficina.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ordenó la implementación de esquemas de home office para las dependencias de la Administración Pública Federal y la suspensión de clases en la Ciudad de México el próximo 30 de junio de 2026.

El documento precisa que el teletrabajo no aplicará para el personal que desempeñe funciones esenciales. Estos son:

Servicios de salud y atención médica.

Protección civil y atención de emergencias.

Seguridad nacional y pública.

Control migratorio y aduanero.

Operación de servicios estratégicos como transporte.

Telecomunicaciones.

Suministro de energía, agua e hidrocarburos.

También deberán asistir los tranajadores que demepeñen actividades directamente relacionadas con la organización, seguridad, movilidad y logística de la Copa Mundial.

El decreto forma como parte de una serie de medidas administrativas para facilitar la movilidad y garantizar la operación de los servicios públicos durante los eventos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además precisa que sólo los centros de trabajo en la capital deberán privilegiar el trabajo a distancia o modalidades laborales flexibles, siempre que las funciones lo permitan y sin afectar la atención a la ciudadanía.

El propósito del decreto es reducir la carga vehicular y facilitar los desplazamientos durante la jornada del Mundial 2026. (Cuartoscuro: Rogelio Morales Ponce)

Servidores públicos de programas sociales seguirán dando tención

Permanecerán de manera presencial los trabajadores encargados de programas sociales, trámites y servicios prioritarios que no puedan prestarse por medios electrónicos.

El decreto aclara que deberán presentarse “cualquier otra actividad cuya naturaleza requiera la presencia física del personal”.

Escuelas también suspenderán actividades por partido Ecuador vs. México

En materia educativa, el decreto establece la suspensión de actividades escolares el 30 de junio de 2026 en todas las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones formadoras de docentes de educación básica.

También aplicará para las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ubicadas en la capital del país.

Un rostro entre los de miles de aficionados que se dieron cita en el Ángel de la Independencia para festejar la victoria del último partido de la Selección Mexicana en la fase de Grupos de la Copa Mundial 2026. (Cuartoscuro: Galo Cañas Rodríguez)

México vs. Ecuador revive ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países

El partido entre México y Ecuador se disputará el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas. La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, llega como líder del Grupo A al firmar su primer paso perfecto en una Copa del Mundo y sin recibir gol.

Ecuador avanzó tras una fase irregular, marcada por sus derrotas ante Costa de Marfil y Curazao, pero su triunfo ante la tetracampeona del mundo le permitió colocarse entre las selecciones clasificadas como mejores terceros lugares.

La rivalidad entre ambos países trasciende lo deportivo debido a que México suspendió las relaciones con Ecuador tras la invasión de la embajada mexicana en Quito el 5 de abril de 2024 por fuerzas armadas del país sudamericano para detener al exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas.

Aunque en el historial México parte como amplio favorito, especialmente jugando en casa, lo cierto es que en los últimos años la selección ecuatoriana se ha consolidado como un rival complicado.