‘Vasco’ Aguirre se va satisfecho tras triunfo de México vs. Chequia: ‘Sufrimos, pero ajustamos bien’

Javier 'Vasco' Aguirre estuvo satisfecho con el desempeño de la Selección Mexicana tras el partido de México vs. Chequia.

La Selección Mexicana consiguió el liderato del Grupo A y su paso fue perfecto en la primera etapa del Mundial, y esta vez Javier Aguirre estuvo satisfecho con su equipo tras el partido vs. Chequia.

Anteriormente el ‘Vasco’ se molestó por el funcionamiento del equipo, también lo hizo al término del juego contra Corea del Sur y Sudáfrica, a pesar de que sumaron los tres puntos.

Ahora, el siguiente paso en el camino mundialista está en los dieciseisavos de final del Mundial, donde esperan rival.

El director técnico Javier Aguirre habló del desempeño de la Selección Mexicana al término del México vs. Chequia. (Li Muzi)

Javier Aguirre habla sobre el desempeño de México en el partido contra Chequia

Javier Aguirre concedió una conferencia de prensa al término del partido de México vs. Chequia para reaccionar al desempeño del ‘Tri’ en la cancha.

Las primeras palabras del ‘Vasco’ fue no estar satisfecho al 100% porque durante el inicio del partido tuvo que ajustar para mejorar en la cancha.

“Me faltaron los primeros 20 minutos, las tres primeras ocasiones en el área fueron de ellos, jugaron mejor que nosostros y me sorprendieron un poco (...) ajustamos bien, nos ayudo mucho Quiñones y Mora, no dependemos de nadie, juegue quien juege , el equipo no se me cae”, dijo en una entrevista con TV Azteca.

En la misma charla contó que estaba “contento” por el homenaje que se le hizo a Memo Ochoa, a quien consideró “una leyenda”.

México venció a Chequia y consiguió paso perfecto en la fase de grupos del Mundial. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

México vence a Chequia y consigue paso perfecto en el Mundial

México salió a la cancha con una alineación diferente a las planteadas en enfrentamientos anteriores, pues de titulares salieron ‘Memote’ Martínez, Gilberto Mora y Mateo Chávez, hijo de ‘Tilón’, pero con el ‘Tala’ Rangel en la portería.

En los primeros minutos el cuadro nacional supo sufrir y aguantó los ataques de los europeos que buscaron abrir el marcador.

La Selección Mexicana intentó reaccionar y armar las jugadas desde su propio campo, pero al no conseguirlos, comenzaron los pelotazos, lo cual no ayudó de nada.

Se escuchó el silbatazo y terminó el primer tiempo con el marcador empatado sin goles.

Pero la segunda parte fue distinta gracias a que el ‘Tri’ rompió el empate gracias a un gol de Mateo Chávez al miuto 55, quien remató en el área para vencer al arquero.

Chequia no encontró descanso, pues gracias a un contragolpe bien armado, Julián Quiñones recibió el balón para empujarlo dentro de la red y anotar su segundo gol en la actual Copa del Mundo.

Los dirigidos por Javier Aguirre le llenaron la canasta, pues Álvaro Fidalgo marcó el tercero para sellar la goleada.

Con el resultado, México consigue paso perfecto durante la fase de grupos del Mundial y por el momento es el único equipo en conseguirlo.

Los europeos, al no conseguir la victoria, fueron eliminados de la Copa del Mundo sin una sola victoria en su historial.

México venció a Chequia y consiguió paso perfecto en la fase de grupos del Mundial. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Qué selección podría enfrentar a México en dieciseisavos de final?

En la nueva dinámica del Mundial 2026, donde clasifican los 8 mejores terceros lugares de los grupos, los rivales para dieciseisavos ya no se definen del 1 vs. el 2 de otro grupo, en cambio, ahora los terceros van contra los primeros de diferentes grupos-

En el caso de México, le tocan los equipos del C, E, F, H e I, donde figuran Alemania, España, Francia, Uruguay y Países Bajos, Escocia, Cabo Verde, Senegal y Curazao.