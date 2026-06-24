¡Viene lo mero bueno en el Azteca! ¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana enfrenta los dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

La hora de la verdad llegó para la Selección Mexicana. Tras finalizar como líder del Grupo A, el equipo dirigido por Javier Aguirre aseguró su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y, además, obtuvo una ventaja que podría resultar clave en sus aspiraciones: jugará la siguiente ronda en el Estadio Ciudad de México, arropado por miles de aficionados.

El ‘Tri’ cumplió con la tarea durante la fase de grupos al imponerse a Corea del Sur y Sudáfrica, resultados que le permitieron quedarse con la primera posición de su sector. Por ello, el encuentro frente a Chequia no modificó su destino en la Copa del Mundo.

Ahora comienza el verdadero desafío. A partir de la ronda de eliminación directa ya no hay margen de error y cualquier descuido puede significar la despedida del torneo para el combinado nacional.

México juega en el Estadio Ciudad de México tras conseguir el liderato del Grupo A. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuándo es el próximo partido de México en el Mundial 2026?

La fase eliminatoria del Mundial arranca una vez concluidos todos los grupos. El primer encuentro de dieciseisavos de final está programado para el domingo 28 de junio y tendrá como protagonista a Canadá, uno de los países anfitriones.

México vuelve a la actividad dos días después. La Selección Mexicana disputará su partido de dieciseisavos de final el martes 30 de junio, aunque al cierre de esta edición todavía no se ha definido oficialmente al rival que enfrentará.

El conjunto de Javier Aguirre buscará aprovechar la localía para dar un paso más rumbo al ansiado objetivo de instalarse entre las mejores selecciones del torneo.

¿A qué hora juega México en los dieciseisavos de final?

De acuerdo con la programación publicada por la FIFA, el encuentro de México en la primera ronda de eliminación directa se disputará en el Estadio Ciudad de México.

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que se espera una de las mejores entradas del torneo en la capital del país.

La afición mexicana ha respondido de gran manera durante la Copa del Mundo y todo apunta a que el inmueble lucirá un lleno total para acompañar al ‘Tri’ en su camino mundialista.

El Estadio Ciudad de México alberga dos juegos de la fase eliminatoria del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Dónde ver EN VIVO el próximo partido de México?

Los aficionados podrán seguir el encuentro de la Selección Mexicana a través de distintas señales de televisión abierta, plataformas digitales y servicios de streaming.

Las opciones confirmadas son:

Canal 5

Azteca 7

Sitio web y aplicación de TV Azteca

TUDN

ViX Premium

Además, quienes prefieran vivir el ambiente mundialista fuera de casa podrán acudir al FIFA Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México o a las pantallas gigantes colocadas sobre Paseo de la Reforma.

También continúan operando diversos festivales futboleros en distintas alcaldías de la capital, donde los aficionados pueden seguir los partidos en compañía de otros seguidores del Tricolor.

¿Quién puede ser el rival de México en dieciseisavos de final?

Como líder del Grupo A, México enfrentará a uno de los mejores terceros lugares del torneo provenientes de los grupos C, E, F, H o I.

Las proyecciones más recientes publicadas por The Athletic colocan a Escocia como el rival con mayores probabilidades de cruzarse en el camino del Tri. Sin embargo, la definición dependerá de los resultados finales de la fase de grupos.

Entre los equipos con posibilidades de enfrentar a México aparecen:

Escocia (50%)

Brasil (11%)

Ecuador (9%)

Uruguay (6%)

Senegal (6%)

Cabo Verde (4%)

Costa de Marfil (4%)

España (3%)

Arabia Saudita (3%)

Marruecos (2%)

Curazao (1%)

Suecia (1%)

Algunos de estos posibles rivales de México cuentan con una amplia experiencia mundialista, por lo que deberá esperar hasta el cierre de la fase de grupos del Mundial para conocer el nombre de su siguiente obstáculo en la búsqueda de un lugar en los octavos de final.

Por ahora, el Tri ya tiene asegurada la ventaja de jugar en casa. El siguiente paso será confirmar al rival y preparar una noche que podría marcar el rumbo de la selección mexicana en la Copa del Mundo 2026.