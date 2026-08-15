Indonesia sufre ‘doblete sísmico’ como Venezuela: Terremotos dejan 40 muertos en la Isla de Flores

Las 17 mil islas de Indonesia son propensas a los terremotos debido a que el país se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

El sábado, dos fuertes terremotos sacudieron el archipiélago de Indonesia, dejando al menos 40 muertos en la remota isla de Flores y dañando decenas de edificios.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, un terremoto de magnitud 7.7 sacudió la costa de la isla de Flores alrededor de las 6 de la mañana, hora local, lo que provocó una alerta de tsunami que posteriormente fue levantada. Ende, cerca del epicentro, se encuentra a unos 800 kilómetros al este de Bali y aproximadamente al doble de esa distancia de la capital, Yakarta.

Unas 13 horas después, un terremoto de magnitud 6.9 sacudió Pematangsiantar, en la provincia de Sumatra Septentrional, a unos mil 340 kilómetros al noroeste de Yakarta. Inicialmente no se reportaron víctimas ni daños a causa del sismo en Sumatra.

Los terremotos son los últimos de una serie de desastres que han azotado la mayor economía del sudeste asiático. El país lucha contra un aumento vertiginoso de los incendios forestales, mientras que el fenómeno de ‘El Niño’, en desarrollo, amenaza con provocar una sequía aún mayor e intensificar los riesgos en pleno apogeo de la estación seca.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra que azotaron Sumatra a finales del año pasado causaron la muerte de más de mil personas y el desplazamiento de más de un millón.

Equipos de rescate buscan víctimas tras el terremoto de magnitud 7.7 en Maumere, Indonesia, el 15 de agosto de 2026. (EFE/EPA/BASARNAS)

Los terremotos más fuertes del mundo en 2026

Los fuertes terremotos que han sacudido el mundo desde junio han causado miles de muertes y miles de millones de dólares en destrucción. En el oeste de Colombia, al menos 172 edificios se derrumbaron y más de 10 mil viviendas quedaron inhabitables tras un sismo de magnitud 7.4 el lunes, dejando más de 280 muertos y muchos más desaparecidos.

Un temblor de magnitud 7.1 en Japón a finales de julio dejó al menos 30 muertos y sacudió una zona clave para la industria de semiconductores del país. Además, más de 6 mil personas murieron en Venezuela a causa de dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que se produjeron con segundos de diferencia el 24 de junio, arrasando edificios y paralizando los sistemas de electricidad y agua.

El temblor del sábado fue uno de los más fuertes que han azotado Flores desde 1992, cuando otro de magnitud 7.5 también causó daños importantes, dijo Wijayanto, director de la Agencia Indonesia de Meteorología, Climatología y Geofísica, en una rueda de prensa televisada por los medios locales.

El año pasado, la erupción del volcán Lewotobi Laki-Laki, al este de la isla de Flores, lanzó una columna de ceniza de más de 10 kilómetros de altura y dejó varados a miles de turistas, incluidos los que se encontraban en Bali. Labuan Bajo, en Flores, es la puerta de entrada al Parque Nacional de Komodo, hogar del gigantesco dragón carnívoro de Komodo.

¿Por qué tiembla tanto en Indonesia?

Las 17 mil islas de Indonesia son propensas a los terremotos porque el país se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un arco de fallas y volcanes que provoca frecuentes movimientos sísmicos.

Más de 2 mil personas murieron y cerca de 80 mil fueron desplazadas en el centro de Sulawesi en septiembre de 2018 tras un devastador terremoto y tsunami que azotaron la isla. En diciembre de ese mismo año, más de 400 personas fallecieron cuando el monte Anak Krakatau entró en erupción y se derrumbó parcialmente, provocando un tsunami en el estrecho de Sunda.

Al menos 160 mil personas murieron en Sumatra como consecuencia de un terremoto de magnitud 9.1 y un tsunami el 26 de diciembre de 2004. Más de mil 100 personas murieron en otro terremoto en la misma isla en 2009.

En las regencias de Nagekeo, Sikka y Manggarai Occidental, en Flores, el sismo “muy fuerte” del sábado se sintió durante aproximadamente un minuto, lo que provocó que muchas personas salieran corriendo de sus casas, según la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres. El temblor se sintió incluso en Sulawesi del Sur, añadió la agencia.

El Cinturón de Fuego del Pacífico concentra una gran actividad sísmica y volcánica debido a la interacción de varias placas tectónicas. (Cenapred)

Según Fathur Rahman, jefe de la oficina de búsqueda y rescate de la localidad de Maumere, en la isla de Flores, se han reportado al menos 50 heridos, además de los fallecidos. Más de 2 mil personas fueron evacuadas y 70 viviendas sufrieron daños, de leves a graves, mientras que algunos edificios públicos también resultaron afectados, informaron las autoridades anteriormente.

El monitoreo realizado por la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia indicó previamente al menos 52 réplicas con magnitudes que oscilaron entre 3.6 y 6.2. La agencia emitió una alerta de tsunami para las zonas costeras cercanas e instó a algunos residentes a evacuar, antes de levantarla una vez que pasó la amenaza.