Hospital General de México acuerda reembolsos y mejoras con médicos residentes tras brote de salmonela

Médicos residentes mantienen cerrada la Avenida Cuauhtémoc a un costado del Hospital General en exigencia a mejores condiciones ante el brote de Salmonela en el Hospital que enfermó a 227 personas. (Cuartoscuro: Andrea Murcia Monsivais).

La Secretaría de la Salud (SSa) informó que el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” de la Ciudad de México llegó a acuerdos con los médicos resistentes afectados por el brote de salmonela para reembolzarles los gastos derivados de la infección.

“Tras la reunión sostenida con representantes del Comité de Médicos Residentes, se establecieron acuerdos para garantizar la atención de las personas afectadas por el brote de gastroenteritis infecciosa aguda informado el 3 de septiembre, dar seguimiento a las condiciones del servicio de alimentación y atender los planteamientos expresados por las y los residentes”, indicó la Secretaría de Salud.

El acuerdo ocurrió luego de que un grupo de los médicos residentes se manifestara sobre avenida Cuahtémoc, a un costado del complejo hospitalario, y amenazara con un paro de labores para exigir mejores condiciones de trabajo.

Médicos residentes mantienen cerrada la Avenida Cuauhtémoc a la altura del Hospital General en exigencia a mejores condiciones ante el brote de Salmonela en el Hospital. (Cuartoscuro: Andrea Murcia Monsivais). (Andrea Murcia Monsivais)

“¿Y quién cuidan a los que cuidan?" y “salvar vidas no debería costarnos la nuestra”, fueron algunas de las consignas que los residentes escribieron en sus pancartas.

De acuerdo con el comunicado emitido por la SSa, la Dirección de Educación y Capacitación en Salud fungirá como enlace institucional con el Comité de Residentes para “recibir, canalizar y dar seguimiento a las solicitudes, planteamientos y asuntos que sean presentados por las y los médicos residentes ante las áreas competentes del Hospital”.

¿Cómo será el reembolso a médicos residentes del Hospital General?

La Secretaría de Salud indicó que para hacer efectivo el reembolso, el Comité de Residentes deberá hacer llegar, por conducto de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud, documentos que comprueben los gastos que hubieran sido erogados por pacientes y/o sus familiares para su reintegración.

“Se informó a los médicos residentes que los hechos acontecidos son del conocimiento de diversas autoridades sanitarias y administrativas, por lo que, una vez que las autoridades investigadoras o fiscalizadoras concluyan las investigaciones en curso y emitan las determinaciones correspondientes, los resultados, conclusiones y demás información que legalmente proceda estarán disponibles a través de los medios públicos que determine la autoridad competente”, indicó.

Respecto de los temas de seguridad y mantenimiento, las autoridades del Hospital General acordaron que las áreas responsables informarán sobre el seguimiento y cierre de los reportes, así como la participación de las personas servidoras públicas que intervienen en cada una de sus etapas.

“El canal institucional para la presentación y seguimiento de dichos reportes será a través de las y los jefes de Servicio correspondientes”, explicó la SSa.