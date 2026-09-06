Anticorrupción abre expediente por brote de salmonela en Hospital General; indaga a empresa subcontratada

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud investiga la contingencia sanitaria registrada en el comedor de médicos residentes del Hospital General de México. (Cuartoscuro: Andrea Murcia).

El brote de salmonela que enfermó a 145 médicos residentes del Hospital General de México ya es investigado por autoridades de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para determinar posibles responsabilidades administrativas relacionadas con la contingencia sanitaria.

“El Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud inició el expediente el pasado 3 de septiembre, luego de que se reportara que médicos residentes presentaron síntomas y que algunos requirieron atención hospitalaria”, explicó.

Como parte de las indagatorias, el OIC solicitó información a distintas áreas del Hospital General para establecer cuántas personas resultaron afectadas, cuál ha sido su evolución médica, qué medidas fueron implementadas y cuáles fueron los resultados de los estudios epidemiológicos realizados hasta ahora.

El 4 de septiembre, personal del órgano de control realizó una visita de verificación al hospital para recabar documentación, testimonios y evidencia, además de revisar las condiciones de recepción, almacenamiento, preparación y distribución de los alimentos, así como el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes.

El comedor permanece cerrado desde el 1 de septiembre, mientras continúan las investigaciones.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aclaró que “Todaavía no existe una determinación definitiva sobre la causa de la contingencia ni sobre posibles responsabilidades de servidores públicos”. También señaló que permanecen pendientes resultados de laboratorio y otra información necesaria para integrar el expediente.

Sin embargo, la investigación contempla posibles responsabilidades relacionadas con la empresa que presta el servicio subrogado del comedor para médicos residentes, por lo que, una vez concluidas las indagatorias, podrían determinarse las acciones correspondientes.

¿Qué se sabe del brote de salmonela?

El brote comenzó a ser reportado a finales de agosto y afectó a 145 médicos residentes del Hospital General. El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que las autoridades sanitarias sospechan que el origen pudo estar relacionado con el consumo de huevo, debido a que la salmonela puede transmitirse a través de este alimento.

Las autoridades recolectaron muestras de los alimentos consumidos por los residentes para realizar estudios y determinar el origen de la infección.

Kershenobich también explicó que el comedor involucrado no es el mismo que abastece de alimentos a los pacientes hospitalizados. Se trata de un comedor subrogado destinado exclusivamente a los médicos residentes, por lo que su operación fue suspendida.

De acuerdo con el contexto proporcionado por las autoridades, los residentes afectados presentaron síntomas gastrointestinales y algunos requirieron hospitalización. Para el 4 de septiembre, 41 permanecían hospitalizados, todos estables y fuera de peligro.

La investigación administrativa continuará hasta contar con los resultados de laboratorio y la información necesaria para determinar qué ocurrió y, en su caso, qué personas o empresas podrían tener alguna responsabilidad por la contingencia sanitaria.