Muere ‘Chucho’ Gallegos, histórico periodista de espectáculos, a los 84 años

Jesús ‘Chucho’ Gallegos, periodista de espectáculos y fundador de TVyNovelas, murió a los 84 años tras permanecer varios días hospitalizado. (Foto: IA / @tvynovelasmex)

Jesús ‘Chucho’ Gallegos Rosales, famoso periodista de espectáculos, murió a los 84 años tras varios días hospitalizado.

El fallecimiento del periodista fue confirmado esta tarde por TVyNovelas, revista de la que fue fundador.

El pasado 17 de agosto, en redes sociales se solicitaron donadores de sangre para el comunicador, quien estaba internado en terapia intensiva en Star Médica Lomas Verdes, Estado de México.

Esta mañana, Diario Basta, donde Gallegos era coordinador editorial, informó que se había contagiado de una bacteria que le causó hemorragias internas, por lo que estaba grave.

Hace unos días se solicitaron donadores de sangre para 'Chucho' Gallegos. (Foto: Captura de pantalla).

Más información en breve.