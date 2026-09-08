Producción de autos cae 1.4 por ciento en agosto y liga cuatro meses a la baja

La producción de autos va a la baja, y las exportaciones han ayudado a la industria en México.

La producción de autos ligeros en México cayó 1.4 por ciento interanual en agosto, con 344 mil 940 unidades, con lo que hiló cuatro meses consecutivos de retrocesos durante 2026, de acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), elaborado por el Inegi. Dicha cifra representó 5 mil 11 vehículos menos frente a las 349 mil 951 unidades fabricadas en agosto de 2025.

“Durante agosto de este año, la producción de vehículos ligeros alcanzó las 344 mil 940 unidades, lo que representa la disminución de 1.4 por ciento; en el acumulado de enero a agosto de 2026, la producción fue de 2 millones 654 mil 140 unidades, lo que representa el tercer mayor volumen registrado para un periodo de enero a agosto”, comentó Adriana Ramírez, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Así, entre enero y agosto, la fabricación acumuló 2 millones 645 mil 140 autos producidos en México , una disminución de 0.72 por ciento respecto a las 2 millones 664 mil 417 unidades ensambladas en igual periodo del año anterior, lo que significó una reducción de 19 mil 277 automotores.

En este sentido, la ejecutiva de la AMIA detalló que, en cuanto a la producción por segmentos, las unidades tipo SUV cayeron 7.2 por ciento al sumar un millón 249 mil 186 unidades, equivalente al 47.2 por ciento del total nacional.

“Las Pick Ups , que concentran el 31.9 por ciento de la producción, mostraron un crecimiento de 18.9 por ciento, consolidándose como uno de los segmentos con mejor desempeño. En contraste, los autos compactos presentaron la variación negativa de 13.6 por ciento”, añadió Ramírez en conferencia de prensa.

Así, del total producido en los primeros ocho meses del año, 79.3 por ciento correspondió a camiones ligeros, con 2 millones 97 mil 224 unidades, mientras que los automóviles representaron 20.7 por ciento, con 547 mil 916 vehículos.

(El Financiero)

Exportaciones de autos dan respiro a la industria

Las exportaciones de autos mostraron un avance de 1.26 por ciento durante agosto, al alcanzar 300 mil 475 vehículos, frente a las 296 mil 734 unidades enviadas al extranjero en el mismo mes del año pasado.

“Este volumen registrado constituye el segundo mayor nivel de exportación para un mes de agosto, únicamente por debajo del nivel observado en 2018, cuando se enviaron al extranjero 322 mil 779 unidades”, explicó Adriana Ramírez.

Agregó que el resultado de agosto también representó una mejora respecto a julio, cuando las exportaciones de vehículos ligeros registraron una caída interanual de 9.69 por ciento, al sumar 261 mil 534 unidades.

Así, entre enero y agosto, los envíos al exterior acumularon 2 millones 251 mil 254 vehículos, una disminución de 0.1 por ciento respecto a las exportaciones del mismo periodo del año pasado.

“En cuanto a las exportaciones por segmento, las SUV se mantuvieron como el principal segmento exportado, con una participación de 50.6 por ciento del total y una caída de 6 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado”, detalló.

Las Pick Ups representaron 32.7 por ciento de las exportaciones y registraron un crecimiento de 18.6 por ciento, mientras que los vehículos compactos, que concentran 13.3 por ciento de los envíos, presentaron una disminución de 13.1 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior.

EU se mantiene como principal socio comercial de México en autos

Estados Unidos, pese a aranceles, se mantuvo como el principal destino de los vehículos mexicanos , al recibir 1 millón 716 mil 610 unidades entre enero y agosto, equivalentes al 76.3 por ciento de las exportaciones totales.

Canadá ocupó el segundo lugar, con 281 mil 502 vehículos y una participación de 12.5 por ciento, seguido por Alemania, país al que pertenece Volkswagen , con 59 mil 422 unidades. “Con estos resultados, tenemos que el 88.8 por ciento de las exportaciones acumuladas en 2026 fueron a Norteamérica”, agregó la directiva de la AMIA.

En este periodo destaca el dinamismo de Brasil, Colombia y El Salvador, este último con un crecimiento de 885.2 por ciento al sumar 16 mil 305 unidades, mientras que Argentina, Australia, Reino Unido y Japón presentaron retrocesos como mercados de destino.

La industria automotriz representa casi 4 por ciento del PIB nacional y alrededor de 20.5 por ciento del PIB manufacturero, por lo que el desempeño de la producción y las exportaciones mantiene especial relevancia para la actividad económica del país, concluye el reporte de la AMIA.