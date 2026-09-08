Van por 90% de empresas que ‘rebajan’ pago de impuestos: Este es el plan de Hacienda y el SAT

La Secretaría de Hacienda propone eliminar opciones para que las empresas deduzcan impuestos.

El SAT vendrá con nueva ‘dentadura’ en 2027: La Secretaría de Hacienda propone cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) debido a la “baja efectividad” en la recaudación, esto de acuerdo con el Paquete Económico 2027 entregado este martes 8 de septiembre en la Cámara de Diputados.

El Gobierno de México admitió que debido al actual esquema de deducciones, “9 de cada 10 empresas no pagan impuestos o sus tasas efectivas son muy reducidas”, lo que complica la recaudación para el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

¿Qué tan grave es el problema? La Secretaría de Hacienda usó datos de 2025 para explicarlo:

En ese año, 524 mil empresas declararon ingresos positivos .

. De ese total, 318 mil empresas no pagaron ISR durante el ejercicio fiscal por diversas razones.

durante el ejercicio fiscal por diversas razones. De las empresas que no pagaron ISR, 223 mil reportaron deducciones mayores o iguales a sus ingresos .

reportaron . El resto de las empresas que no registraron pago de ISR se explica principalmente por la aplicación de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.

Édgar Amador, durante la entrega del Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados. (Presidencia)

¿Cuáles son las modificaciones que Hacienda propone a la Ley del ISR 2027?

Para el próximo año, la Secretaría de Hacienda propone que haya un estándar de deducciones autorizadas en la Ley del ISR “sin afectar a las empresas de menor tamaño, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”.

“Es un deber del Estado promover el desarrollo nacional y crear las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales procurando el bienestar de la población, así como establecer las medidas que aseguren la contribución correcta y justa”, argumentó el Gobierno.

Por ello, la Secretaría de Hacienda plantea al Congreso de la Unión los siguientes cambios a la Ley del ISR: