Van por 90% de empresas que ‘rebajan’ pago de impuestos: Este es el plan de Hacienda y el SAT

El SAT vendrá con nueva ‘dentadura’ en 2027: La Secretaría de Hacienda propone cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) debido a la “baja efectividad” en la recaudación, esto de acuerdo con el Paquete Económico 2027 entregado este martes 8 de septiembre en la Cámara de Diputados.
El Gobierno de México admitió que debido al actual esquema de deducciones, “9 de cada 10 empresas no pagan impuestos o sus tasas efectivas son muy reducidas”, lo que complica la recaudación para el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
¿Qué tan grave es el problema? La Secretaría de Hacienda usó datos de 2025 para explicarlo:
- En ese año, 524 mil empresas declararon ingresos positivos.
- De ese total, 318 mil empresas no pagaron ISR durante el ejercicio fiscal por diversas razones.
- De las empresas que no pagaron ISR, 223 mil reportaron deducciones mayores o iguales a sus ingresos.
- El resto de las empresas que no registraron pago de ISR se explica principalmente por la aplicación de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.
¿Cuáles son las modificaciones que Hacienda propone a la Ley del ISR 2027?
Para el próximo año, la Secretaría de Hacienda propone que haya un estándar de deducciones autorizadas en la Ley del ISR “sin afectar a las empresas de menor tamaño, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”.
“Es un deber del Estado promover el desarrollo nacional y crear las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales procurando el bienestar de la población, así como establecer las medidas que aseguren la contribución correcta y justa”, argumentó el Gobierno.
Por ello, la Secretaría de Hacienda plantea al Congreso de la Unión los siguientes cambios a la Ley del ISR:
- Límite a las deducciones: Se propone un mecanismo de control equivalente al 96.67 por ciento de los ingresos acumulables para empresas con utilidad cuyas deducciones alcancen o superen ese nivel. Para aquellas con deducciones menores, las autorizadas aplicables se establecerán en 99 por ciento.
- Pérdidas fiscales: Las empresas podrán utilizar pérdidas de años anteriores para disminuir hasta 50 por ciento de su utilidad fiscal. A cambio, el plazo para aprovecharlas aumentará de 10 a 20 años.
- Deducción de intereses: El límite para deducir intereses netos bajará del 30 al 20 por ciento de la utilidad fiscal ajustada. Los montos que no puedan deducirse podrán aplicarse durante los siguientes 10 ejercicios.
- Pagos al extranjero y anticipos: Las deducciones por servicios pagados al extranjero se reconocerán cuando el servicio sea efectivamente prestado y se realice el pago. En anticipos que involucren más de un ejercicio, la deducción procederá cuando se utilice o goce el bien arrendado.
- Cambios en CUFIN y CUCA: Para calcular la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) deberán descontarse los gastos que no cumplan los requisitos fiscales para ser deducibles. En la CUCA, la capitalización de deuda no podrá incluir intereses devengados no pagados ni el IVA correspondiente a esos pasivos.
- Fin del régimen para grupos empresariales: Se propone eliminar el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades (ROGS) y cobrar íntegramente el impuesto diferido. El documento considera que este esquema representa un ’subsidio implícito’ que ya cumplió con su objetivo.
- Estímulo por uso de autopistas: El crédito fiscal de hasta 50 por ciento del gasto en cuotas de peaje se focalizará en contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte de carga, pasaje y turismo con ingresos anuales menores a 250 millones de pesos.