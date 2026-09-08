AIFA enciende las turbinas: No recibirá recursos del erario, según Paquete Económico 2027

Hacienda prevé que el AIFA tenga ingresos por más de 2 mil 200 millones de pesos, de acuerdo con el Paquete Económico 2027.

El ‘vuelo’ del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está listo para despegar. Debido a la rentabilidad del AIFA, la terminal aérea dejará de recibir recursos del erario, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2027 (PPEF) de la Secretaría de Hacienda.

Como parte de la entrega del Paquete Económico 2027, Hacienda no solicitó recursos para la operación del AIFA, el aeropuerto rehabilitado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El complejo ubicado en la Base Aérea de Santa Lucía es la única paraestatal controlada por las Fuerzas Armadas que ha logrado rebasar su punto de equilibrio para operar con ganancias comerciales.

¿Cuáles serán los ingresos del AIFA en 2027, según Hacienda?

El aeropuerto de Santa Lucía, una instalación militar-civil, se ha beneficiado del traslado de los vuelos de carga del AICM al AIFA, así como de un flujo constante de pasajeros, quienes vuelan principalmente a destinos en México.

De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, el AIFA tendrá ingresos por más de 2 mil 200 millones de pesos, además de una disponibilidad inicial de recursos superior a 3 mil 600 millones de pesos para el siguiente ejercicio fiscal.

Esos ingresos también son resultado de la puesta en marcha del Tren Felipe Ángeles, que conecta a la Ciudad de México con la terminal en Zumpango y que permite optimizar los tiempos de traslado para los usuarios.

Uno de los pendientes de la operación de AIFA es la expansión operativa. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se ha topado con la imposibilidad de añadir vuelos hacia y desde Estados Unidos, a causa de una restricción impuesta por la administración del presidente Donald Trump que limita su penetración en el mercado transfronterizo.

A pesar de estas limitantes de conectividad internacional, la empresa del Estado genera utilidades por 3.2 millones de pesos diarios.

De acuerdo con los estados financieros revisados por El Financiero, las ganancias netas del AIFA ascendieron a 581 millones de pesos durante la primera mitad de año. Pese a este desempeño financiero positivo, los subsidios estatales se han mantenido vigentes, alcanzando los 273 millones de pesos al cierre del primer semestre, monto inferior a los apoyos recibidos en ejercicios anteriores.