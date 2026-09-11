La fuerza de confiar

Construir CONFIANZA es transformar diferencias en acuerdos, capacidades en resultados y responsabilidad individual en bienestar colectivo. — Hace casi tres mil años, Homero dejó una advertencia que sigue siendo sorprendentemente actual. Aquiles y Agamenón, indispensables para un mismo ejército, se enfrentan por honor, reconocimiento y dignidad. Ambos tienen poder, ambos poseen capacidades extraordinarias y ambos se necesitan. Sin embargo, cuando dejan de confiar entre ellos, una disputa personal termina afectando a miles.

La lección no pertenece solamente a Troya. Pertenece a nuestro tiempo.

Familias, empresas, instituciones y sociedades funcionan gracias a una red de interdependencias. Nadie puede hacerlo todo. Necesitamos que otros cumplan su responsabilidad y que los demás puedan confiar en que nosotros cumpliremos la nuestra. Cuando esa relación funciona, las capacidades se multiplican. Cuando se rompe, hasta la organización más poderosa comienza a debilitarse.

Por eso la CONFIANZA no es un concepto abstracto ni una expresión de buena voluntad. Es infraestructura social. Confiamos al subir a un avión, acudir a un médico, depositar nuestros ahorros, consumir un alimento, enviar a nuestros hijos a la escuela, hacer negocios o cumplir un acuerdo.

Pero confiar no es creer ciegamente.

La CONFIANZA verdadera se construye con competencia, congruencia, transparencia, responsabilidad y resultados. No se exige. No se decreta. No se improvisa. Se acredita todos los días. Puede tardar años en construirse y minutos en perderse.

Este es uno de los grandes desafíos de nuestra época. Nunca tuvimos tanta información, tanta velocidad ni herramientas tan poderosas para comunicarnos, aprender y decidir. Pero disponer de más información no garantiza comprender mejor. El reto ya no es solamente acceder al conocimiento: es desarrollar criterio.

Necesitamos distinguir información de conocimiento; popularidad de prestigio; velocidad de dirección; influencia de liderazgo; apariencia de resultados. Reconocer el talento ajeno no disminuye el propio.

Ahí fallaron Aquiles y Agamenón.

El liderazgo más evolucionado no consiste en acumular poder, sino en descubrir capacidades, reconocerlas, coordinarlas y orientarlas hacia un propósito compartido. Y el talento verdadero no consiste únicamente en sobresalir: implica asumir la responsabilidad que acompaña a nuestras capacidades. Cuanto mayor sea nuestra posibilidad de influir, decidir o transformar, mayor debe ser nuestra conciencia de las consecuencias.

Hay otra enseñanza decisiva: PREVENIR ANTES DE REACCIONAR.

Las grandes rupturas casi nunca comienzan siendo grandes. Empiezan con señales pequeñas: conversaciones aplazadas, diferencias sin resolver, compromisos incumplidos, responsabilidades confusas, reconocimientos que no llegan o personas que dejan de sentirse parte de un mismo propósito.

Prevenir es intervenir cuando todavía estamos a tiempo. Escuchar antes de confrontar. Dialogar antes de romper. Verificar antes de acusar. Corregir antes de que el costo sea mayor.

Por eso, después de casi tres mil años, la pregunta más útil no es quién tenía razón, Aquiles o Agamenón. Es qué pudieron haber hecho para impedir que una diferencia personal destruyera parte de aquello que juntos estaban llamados a conseguir.

Esa pregunta también debe hacernos evolucionar.

Pasar de buscar culpables a construir soluciones. De la protesta a la propuesta y de la acción a los resultados. De competir por tener razón a colaborar para encontrar respuestas.

El futuro no pertenecerá necesariamente al más fuerte, al más poderoso, al que acumule más información ni al que tenga la tecnología más avanzada. Pertenecerá a quienes sepan sumar capacidades diferentes, generar credibilidad y construir propósitos capaces de sobrevivir a nuestras diferencias.

Porque las diferencias no tienen que dividirnos. Bien entendidas y mejor conducidas, pueden complementarnos.

Podemos tener talento, conocimiento, recursos y tecnología. Pero necesitamos una fuerza que convierta todo eso en progreso compartido.

Esa fuerza es la CONFIANZA.

La enseñanza más moderna de Homero quizá sea esta: liderar no es demostrar quién es más importante. Es conseguir que cada persona comprenda el valor de los demás.

Construir CONFIANZA es transformar diferencias en acuerdos, capacidades en resultados y responsabilidad individual en bienestar colectivo.

Porque construir juntos siempre será más grande que vencer solos. ¡Hacer el bien, haciéndolo bien!

¡Deseando un feliz año judío 5787, lleno de salud, paz, armonía y mucho éxito para todos!