México vs. Argentina HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO partido del Mundial Femenil Sub-20?

México se juega su pase en el Mundial Femenil Sub-20 ante Argentina (Fotoarte: El Financiero / Créditos: FIFA, Shutterstock).

México Femenil Sub-20 enfrenta a Argentina este viernes en la última jornada de la fase de grupos del Mundial Femenil Sub-20 de Polonia 2026, en un partido que define el futuro de ambas selecciones en el torneo.

El Tricolor llega con apenas un punto cosechado después de dos encuentros y necesita un resultado favorable para continuar en la competencia.

Argentina ocupa el segundo lugar del Grupo A con tres unidades. Polonia ya aseguró el liderato con seis puntos, por lo que el duelo entre mexicanas y argentinas concentra la atención por la segunda plaza y las posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros.

México vs. Argentina del Mundial Sub-20: Fecha, hora, sede y canal

El partido entre México y Argentina se juega este viernes 11 de septiembre en la Arena Katowice, en Polonia. El silbatazo inicial está programado para las 10:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. La transmisión en México estará disponible por Canal 9, TUDN y ViX.

Partido : México vs. Argentina

: México vs. Argentina Instancia : Jornada 3, Mundial Femenil Sub-20 2026

: Jornada 3, Mundial Femenil Sub-20 2026 Fecha: viernes 11 de septiembre

viernes 11 de septiembre Sede: Arena Katowice, Polonia

Arena Katowice, Polonia Hora: 10:00 horas, tiempo del centro de México

10:00 horas, tiempo del centro de México Dónde ver: Canal 9, TUDN y ViX

¿Cómo llega México Femenil Sub-20 al partido contra Argentina?

El Tricolor llega a la última jornada del Grupo A con un punto y una diferencia de goles de -1, después de empatar en su debut y perder 2-1 ante Polonia. La Selección Mexicana Femenil necesita un resultado favorable ante Argentina para mantener sus posibilidades de avanzar a los octavos de final del Mundial Sub-20.

En su segundo partido, México se adelantó al minuto cinco con un autogol de Martyna Bartczak. Sin embargo, Oliwia Zwiazek empató cuatro minutos después para Polonia. El marcador se mantuvo hasta el minuto 76, cuando Zuzanna Witek convirtió un penal para darle el triunfo a las anfitrionas.

El equipo dirigido por Dorival Bueno necesita ganar para llegar a cuatro puntos y asegurar el segundo lugar del grupo, por lo que avanzaría directamente a octavos de final. Un empate dejaría a México con dos unidades y tendría que esperar los resultados de los demás grupos para buscar uno de los cuatro lugares destinados a los mejores terceros.

Tras perder ante Polonia, Dorival Bueno señaló que México todavía tiene una oportunidad ante Argentina. La defensa Berenice Ibarra destacó la importancia del partido: “Para mí, cada partido es una final” y agregó: “Vamos a darlo todo porque ganar nos hará sentir mejor”, dijo en declaraciones para la FIFA.

¿Cómo llega Argentina Femenil Sub-20 contra México?

Argentina llega con mayor margen después de golear 8-0 a Benín en su segundo encuentro del torneo. El resultado permitió a las sudamericanas colocarse en el segundo lugar del Grupo A con tres puntos y una diferencia de goles de +5.

Julia Vinhas, Mercedes Diz, Annika Paz y Julieta Aguilar marcaron para Argentina. Paz fue la gran figura del encuentro al conseguir cuatro goles, mientras que Diz aportó dos tantos.

El resultado cambió el panorama de las argentinas después de su derrota ante Polonia. Ahora, un empate ante México le permitiría conservar el segundo lugar del grupo por delante del Tricolor.