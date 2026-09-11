Mariana Echeverría dio shows privados para narcotraficantes: ‘Te sacaban el portafolio con dinero’

Mariana Echeverría aseguró que los narcotraficantes no estaban realmente interesados en el espectáculo que daban en los shows privados. (Foto: Cuartoscuro/Pexels)

Mariana Echeverría, exconductora de Me Caigo de Risa, no solo ha hecho comedia para televisión. Al inicio de su carrera también fue contratada para dar shows privados y, en algunas ocasiones, sus clientes fueron integrantes del narcotráfico.

Una faceta que comenzó tras el éxito que tuvo en el programa Guerra de Chistes, un show conducido por Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava, al que Echeverría se integró cuando tenía alrededor de 25 años.

La exparticipante de La Casa de los Famosos México explicó que solo acudió a tres de estos eventos; sin embargo, en ningún momento tuvo una experiencia grata: “Yo estaba que me moría de los nervios”, aseguró en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

¿Cómo eran los shows de narcos en los que se presentó Mariana Echeverría?

Mariana Echeverría explicó durante la conversación que, durante su participación en Guerra de Chistes, solían salir de gira y era en estos periodos cuando también recibían contrataciones para eventos privados.

La experiencia de la comediante no fue grata. Para llegar a los lugares donde debían hacer el espectáculo, acudían por ellos y les vendaban los ojos, por lo que ella desconocía su ubicación exacta.

“Llegabas con los ojos cerrados a un lugar donde no sabías dónde estabas ni con quién estabas. Eran cosas muy fuertes que yo estaba viviendo a los 25”, aseguró Echeverría.

La conductora de televisión también añadió que en las reuniones los narcotraficantes no solían poner atención al show; sin embargo, ella debía continuar con el espectáculo como si nada.

“Nadie te escuchaba, te quitaban el micrófono. De repente, los niños llegaban, se llevaban el confeti y era como: ‘¿Y ahora cómo hago el show?’. Nada más nos querían tener ahí parados”, indicó.

¿Cómo fue para Mariana Echeverría dar shows a narcos?

En una conversación previa para el canal de YouTube de Yordi Rosado, Mariana Echeverría compartió que realizar este tipo de presentaciones no era nada sencillo para ella, debido a que no estaba acostumbrada al ambiente.

“No era normal para mí. Yo venía de casa, de una escuela para niñas. Ese mundo era muy difícil”, indicó Echeverría con Yordi Rosado, donde aseguró que en los eventos privados de los narcos había una gran cantidad de droga.

“Te sacaban el portafolio con el dinero. Eran cosas muy fuertes”, agregó con Gustavo Adolfo Infante, con quien también explicó que el hecho de ir acompañada de sus compañeros le ayudó a hacer más llevaderas las presentaciones.

“Gracias a Dios, el Borrego, Lalo y Casasola siempre fueron de: ‘Tranquila, tú no metes nada, tú no digas nada, nada más haz tus chistes, vete a sentar’”, afirmó e indicó que incluso ellos evitaron que los invitados a los eventos se le acercaran con intenciones fuera de lo laboral.

“Nunca hubo una propuesta indecorosa, pero no daba pie tampoco. (Además) ellos me protegían muchísimo. Alguien se acercaba y, de repente, el Borrego: ‘No, a ver, ¿qué quieres con ella? Lo que quieras conmigo’. Siempre fueron muy escuderos”, señaló.

Mariana Echeverría también relató que en una ocasión se percató de que la persona que los había contratado para un evento estaba involucrada en el crimen organizado, al ver su detención en las noticias.

“No me acuerdo del nombre ni quiero decirlo, pero una vez sí me tocó que dije: ‘Ah, caray’. Yo lo vi y, de repente, en las noticias dices: ‘Ah, canijo’”, señaló. Aunque su participación en este tipo de eventos fue corta, no fue una experiencia agradable para ella.