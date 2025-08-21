Faisy revela si pidió la salida de Mariana Echeverría de ‘Me Caigo de Risa’: ‘Yo no le quito chamba a nadie’

Mariana Echeverría, exparticipante de La Casa de los Famosos México 2024, salió de Me caigo de risa tras su eliminación del reality show, pero Faisy, creador del programa de TV negó que él pidiera su salida.

En su momento, Mariana Echeverría tuvo una pelea con Faisy, que los llevó a distanciarse y al término de la relación laboral en el programa Faisy Night’s.

Sin embargo, a pesar de los conflictos, el presentador de TV negó que él pidiera el despido de la exintegrante de LCDLF México de ‘La familia disfuncional’.

Faisy es el conductor del programa 'Me caigo de risa', donde participó Mariana antes de su ingreso a 'LCDLFM' 2024. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

“No sé si una empresa permita que se diga o ella o yo, en mi caso no le quitaría la chamba a nadie, pero sí creo que para el funcionamiento de un proyecto así se necesita una armonía completa todos los días”, explicó el comediante en una entrevista compartida por el programa Hoy.

Mariana apodada ‘Lady Mango’ por el conflicto que tuvo con Briggitte Bozzo en LCDLFM 2024, tuvo problemas con otros integrantes del elenco de Me caigo de risa, especialmente porque se expresó de ellos de manera “poco armoniosa”.

“No habría algo armonioso si ella regresa al proyecto (...) yo hago mi trabajo, lo amo, no me gustaría conducir un show con alguien con quien no me llevo, la atmósfera del programa no sería lo mismo por las cosas que dijo de mí y de otros dentro de La Casa de los Famosos, pero de ahí a que yo ponga un ultimátum de ‘o ella o nosotros’, está equivocado, eso no pasó”.

Faisy aseguró que no tuvo relación con la salida de Mariana Echeverría de 'Me caigo de risa'. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Mariana Echeverría de Faisy?

El pasado marzo, Mariana Echeverría hizo una transmisión en vivo para aclarar algunos rumores que surgieron a raíz de su relación con Faisy.

“Yo ya no me sentía bien en Faisy Nights (...) se pidió mi salida porque al final él no quería grabar conmigo, entonces él grababa una parte y yo grababa otra“, explicó.

En el caso de Me caigo de risa, ella reveló que no la despidieron, en cambio, decidió tomar la oportunidad de ingresar a la segunda temporada de La Casa de los Famosos México porque dejó el proyecto de ‘La familia disfuncional’.

Si no estoy bien con Faisy, la química no va a ser la adecuada, entonces ¿para qué? Y dije: ‘bueno, pues voy a agarrar este proyecto (...) Quien tomó la decisión de no estar, por estar en La Casa de los Famosos, fui yo".

El presentador de TV agregó a las declaraciones de Echeverría en una breve entrevista que no se sentía cómodo junto a ella y por eso pidió su salida de Faisy Night’s: “Al inicio, todos se sorprendían porque decidí no seguir con la relación con Mariana, y todos se enojaban conmigo. Pero es que, cuando no estás cómodo con alguien, es válido moverse”.

¿Qué sabemos de la nueva temporada de ‘Me caigo de risa’?

Mauricio Castillo, uno de los creadores de Me caigo de risa, confirmó la realización de la nueva temporada del programa de TV.

“Vamos a iniciar con los preparativos de la preproducción, de los invitados todavía no sé, eso comienza con las grabaciones, eso es dentro de mes y medio”, dijo en un encuentro con los medios el pasado 3 de julio.

También confirmó la llegada de nuevos comediantes para integrarlos a ‘La familia disfuncional’, aunque “no sean conocidos”.