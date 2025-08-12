‘¿Qué pedo con el perro del Facundo?’: Así fue el pleito de Poncho de Nigris con productora de LCDLFM por Aldo

Poncho de Nigris discutió con la productora de 'LCDLFM' tras broma de Facundo a su sobrino Aldo. (Foto: Cuartoscuro/Edgar Negrete)

Se armó.. y no la carnita asada: Poncho de Nigris discutió con la productora Rosa María Noguerón luego de la ‘broma’ de Facundo a Aldo que terminó con el joven en el piso en La Casa de los Famosos México 2025.

El hecho ocurrió en la fiesta del pasado 8 de agosto cuando el comediante jaló un tapete en el que bailaba Aldo, acto que molestó a Poncho y primeramente reaccionó en su perfil de X.

Pero, el conflicto no terminó así, pues Wendy Guevara, exparticipante de LCDLFM, reveló que su excompañero le marcó a la productora para reclamarle.

La productora Rosa María Noguerón está detrás de 'La Casa de los Famosos México' en su tercera edición,. (Foto: Cuartoscuro/Edgar Negrete) (Edgar Negrete Lira)

“Se enojó conmigo Rosa María, pero yo ni hice nada, no más le hablé y dije ‘¿qué pedo con el perro de Facundo? Que le hizo eso a Aldito, somos familia’, y que le colgó“, contó la integrante de Las Perdidas en el pódcast que comparte con Nicola Porcella.

Guevara consideró que la productora de La Casa de los Famosos México tiene muchas cosas qué hacer y por eso no lo atendió.

La reacción de Poncho de Nigris fue compartir un video con las declaraciones de Wendy en la que escribió: “Yo voy a contar la verdad, ella me habló a mí, yo no. Ya no creo que me inviten a las galas, pero ya después cuento la verdad de todo”.

¿Qué pasó entre Facundo y Aldo de Nigris en ‘La Casa de los Famosos México’ 3?

En la segunda fiesta de la nueva temporada del reality show, Facundo tiró a Aldo de Nigris al jalar un tapete donde él bailaba.

Luego de la caída, el creador de contenido, se dirigió a la sala y se sentó alejado del resto de los participantes de La Casa de los Famosos México. En un momento de la noche, el conductor de TV entró a la casa y lo amenazó con nominarlos si no regresaba a la celebración. ‘Aldito’ respondió que lo nominara y que no quería ir al jardín de nuevo.

Luego de la ‘broma’, La Jefa llamó a Facundo al confesionario para llamarle la atención por sus actos: “Es muy importante tener cuidado con las bromas hechas en la casa, una broma ligada a una acción física puede provocar un accidente, yo sé que tu intención nunca va a ser lastimar a nadie, pero puede resultar altamente peligroso, te pido que lo reflexiones y seas cuidadoso”.

Poncho de Nigris respondió a la ‘broma’ con diferentes post en su cuenta de X, donde incluso mencionó sus ganas de “golpear” al comediante.

“Me levanté con ganas de darle una vergu*za al Facundo con su cotorreo de los 90 de niño pend*jo, eso no se hace, al chile porque Aldo es noble, no reaccionó de otra manera, pero vuelvo a ver el video y se me calienta la sangre”.

Además, pidió que la producción de La Casa de los Famosos México que lo pusiera en la placa de nominados de manera inmediata.

El cantante Yetus Prime también reaccionó a la ‘broma’ y aseguró que eso no se hace: “Lo hizo para que lo prenda y lo sacaran porque le iba a pegar, yo no le tolero sus mam*das”.