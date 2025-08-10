Eliminado 2 de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la gala EN VIVO?

'La Casa de los Famosos México' vive su segunda gala de eliminación de la semana. (Fotoarte El Financiero/Victoria Valtierra/Edgar Negrete/Cuartoscuro)

¡Que gire el carrusel! La Casa de los Famosos México 2025 llegó a su segunda gala de expulsión, donde cuatro nominados (entre ellos el polémico Adrián Di Monte) están en riesgo de abandonar la competencia.

La primera eliminada fue Olivia Collins, quien pertenecía al Cuarto Noche, junto a El Abelito y Aarón Mercury.

La convivencia en LCDLF México se tensó en la segunda semana luego de la pelea de Alexis Ayala con Ninel Conde durante el reto del presupuesto y de la ‘broma’ de Facundo a Aldo de Nigris, donde el joven terminó en el suelo.

Adrián Di Monte lleva dos semanas consecutivas nominado en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Facebook / La Casa de los Famosos México).

¿Dónde ver EN VIVO la segunda gala de nominación de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

Los domingos en La Casa de los Famosos México son días en que uno de los habitantes se despide de la competencia.

El programa se transmite en vivo en el Canal Las Estrellas por TV abierta y en la plataforma de streaming Vix Premium.

En caso de no contar con acceso a ninguna de ellas, puedes seguir las publicaciones en las redes sociales oficiales del programa de TV o en el minuto y minuto con las actualizaciones más destacadas hechas por El Financiero Entretenimiento.

¿A qué hora es la gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

El programa, en el que se da a conocer al siguiente eliminado de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2025, está conducido por Galilea Montijo.

El inicio del reality show está programado para las 20:30 p.m. del tiempo del centro de México, pero antes del comienzo se lleva a cabo la pregala, donde se revelan detalles de lo más destacado de la semana.

Dalilah Polanco ganó la salvación en la semana 2 de 'La Casa de los Famosos México' 2025 y decidió sacarse de la placa. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Quiénes son los nominados de la segunda semana de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

Ninel Conde se coronó como la líder de la semana 2 de La Casa de los Famosos México, lo cual le dio inmunidad en la nominación, pero ella no se quedó la salvación porque fue Dalilah Polanco quien se la robó.

La actriz de La Familia P. Luche decidió sacarse de la placa de nominados y la lista de habitantes de LCDLF México en riesgo en la segunda semana son los siguientes:

Alexis Ayala con 11 puntos

con 11 puntos Priscila Valverde con 7 puntos

con 7 puntos Mar Contreras con 6 puntos

con 6 puntos Adrián Di Monte con 4 puntos

¿Cómo puedo votar en ‘La Casa de los Famosos México’?

Una vez lista la placa de nominados del reality show, la decisión de quien se convierte en el siguiente expulsado es del público.

Es importante destacar que se habilitan los votos en La Casa de los Famosos México por horarios y días, el calendario queda de la siguiente forma:

Miércoles : Después de que Galilea Montijo anuncie a los nominados y hasta la medianoche.

: Después de que Galilea Montijo anuncie a los nominados y hasta la medianoche. Jueves y viernes : Desde las 9:30 p.m. hasta las 12:00 p.m. (durante la pregala, gala y postgala).

: Desde las 9:30 p.m. hasta las 12:00 p.m. (durante la pregala, gala y postgala). Domingo: A partir de las 8:30 p.m. que inicia la gala y hasta que Galilea Montijo anuncie el cierre de las votaciones.

Para votar por tu participante favorito debes acceder al sitio web oficial del programa y elegir la pestaña “nominados”, una vez ahí se despliega una venta con los nominados y debes elegir a uno. En caso de contar con una suscripción a VIX Premium, puedes emitir 10 votos.

Mar Contreras está nominada en la segunda semana de 'LCDLF México'. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué participantes quedan en ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

Luego de la salida de Olivia Collins de la competencia, la lista de habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 se redujo a 14.