‘¡Sí es violencia decirle quítate!’: Ninel reclama a Alexis Ayala en reto de ‘La Casa de los Famosos’ 2025

¡Comenzaron las primeras peleas en La Casa de los Famosos México 2025! El conflicto fue entre Ninel Conde y Alexis Ayala a consecuencia de la prueba del presupuesto de la segunda semana.

La discusión entre los habitantes ocurrió horas antes de la segunda gala de nominación de LCDLFM 3.

El ‘Bombón asesino’ reclamó al exintegrante de Solo para mujeres por girtarle “quítate” a Elaine Haro, algo que ella consideró violencia.

Ninel Conde es la líder de la semana 1 de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira) (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

¿Por qué discutieron Ninel Conde y Alexis Ayala en ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

La prueba semanal que deben superar los participantes de La Casa de los Famosos México es la de ‘Alarmados’, donde tienen 10 segundos para correr a un mueble con diferentes botones de colores que deben apretar por determinado tiempo.

Los seleccionados fueron Elaine Haro, El Abelito, Alexis Ayala y Ninel Conde, quienes corrieron al baño para cumplir el reto.

La primera en llegar fue Elaine, seguida del ‘Bombón asesino’, Ayala y al final el influencer, y aunque lo consiguieron, se desató una pelea.

“En todos lados, en el juego o no, esto es violencia, si lo es al decirle ’quítate’ a una mujer y gracias a Dios hay muchos testigos, mejor me voy a quedar aquí y chiflo, solo recuerda que la violencia verbal antecede a la física”, declaró Conde.

“¿Qué le digo? ¿Permiso, por favor? Quítate está bien porque es en el juego, no es violencia, es velocidad, no es cosa de género y no fue un ataque, no es así y no va por ahí, no lo lleves a donde no" respondió Alexis Ayala.

El amigo de Sergio Mayer ofreció disculpas a Elaine Haro en caso de que se sintiera agredida: “Discúlpame, por favor, no lleven esto a donde no va, eso es todo, yo no hice nada malo”.

Posterior a la pelea, la líder de la semana 2 de La Casa de los Famosos platicó con la joven cantante, a quien le explicó su molestia: “No es necesario que grite, no es la primera vez que te lo hace a ti, no puedo evitar reclamar, es mi instinto maternal”.

Ayala pidió a Ninel que resolvieran sus problemas más tarde, pero no dejar que aumente la tensión entre ellos dos.

Este no es el primer conflicto que se desató en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, pues algo pasó después de la noche de cine.

¿Cine o ‘balconeada’? Esta fue la pelea entre Facundo y Aaron Mercury en ‘La Casa de los Famosos México’

El pasado 5 de agosto, se celebró la segunda noche de cine de la nueva temporada del reality show donde se mostraron algunos videos de comentarios de los participantes de La Casa de los Famosos México.

Entre ellos destacó el momento en el que Facundo dijo ante las cámaras que Aarón Mercury no le caía bien y no “debería estar en este mundo” porque mata insectos, aunque después se justificó al decir que era un comentario de ‘humor’.

La reacción del influencer fue ir a su cuarto, apareció pensativo, lloró y pidió hablar con su mamá.

El actor Alexis Ayala defendió a Mercury al confrontar a Facundo por sus palabras en contra de Aarón: “El decir que no merece estar en este mundo es muy fuerte, es como estarlo matando, le puedes decir que le vas a pegar o no sé, pero no lo demás”.

Al final, el creador de contenido le agradeció al exintegrante de Solo para mujeres por defenderlo.