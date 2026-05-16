Erika María ‘N’, suegra de Carolina Flores, asegura que mató a la exreina de belleza ‘por accidente’

Erika María ‘N’, suegra de la exreina de belleza Carolina Flores, aseguró ante autoridades venezolanas que el homicidio de su nuera ocurrió “por accidente” y que el arma utilizada era un “juguetito” que pertenecía a su esposo fallecido.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, Douglas Rico, reveló en un video que Erika María sostuvo dicha versión durante las primeras conversaciones tras ser localizada en un apartamento en Caracas.

“En las breves conversaciones que yo tuve con ella en el momento que la ubicamos en el apartamento, ella hablaba de que eso había sido un accidente, que lo que pasó allí fue un accidente que ocurrió con un juguetico que le dejó su esposo hoy difunto, ella habló de un juguetico, no dice un arma de fuego. Al preguntarle sobre la ubicación de esa arma que, por supuesto, ella no pudo haber viajado con ella, dice que no se acuerda”, declaró Rico.

Erika María ‘N’, de 63 años, está acusada de disparar contra Carolina Flores dentro de un departamento ubicado en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, el pasado 15 de abril. El crimen quedó registrado por una cámara instalada para vigilar al bebé de la víctima.

Las investigaciones señalan que la agresora siguió a Carolina hasta una habitación y disparó en varias ocasiones. En el inmueble también se encontraban Alejandro ‘N’, esposo de la exreina de belleza e hijo de la acusada, así como el bebé de ambos.

El caso generó indignación luego de que se difundieran imágenes del momento posterior al ataque. De acuerdo con reportes, Alejandro ‘N’ tardó casi un día en denunciar el crimen ante las autoridades capitalinas.

Carolina Flores, originaria de Baja California, tenía 27 años y había destacado en certámenes de belleza desde la adolescencia.

Así fue el escape de Erika María ‘N’, suegra de Carolina Flores

Tras el feminicidio de Carolina Flores, Erika María ‘N’ abandonó México apenas un día después del crimen. Las autoridades determinaron que salió rumbo a Panamá y posteriormente ingresó a Venezuela el 16 de abril, antes de que se emitiera una ficha roja de Interpol.

Durante el tiempo que permaneció prófuga en Venezuela, la mujer se movió entre distintas zonas como La Guaira, La Candelaria y El Cigarral. Incluso se alojó en departamentos rentados por Airbnb para evitar ser localizada.

Según narró Rico, en los primeros diás de su escape Erika se hospedó en el Hotel Eurobuilding, entre el 16 y 18 de abril.

Finalmente, fue detenida el 29 de abril tras un operativo coordinado entre autoridades venezolanas, la la Fiscalía General de la República (FGR) y la Interpol.

Carolina Flores, de 27 años, era originaria de Baja California. En 2017, fue coronada como Miss Teen Universe.

Harfuch busca la extradición de Erika María ‘N’ a México

Apenas el pasado 12 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la FGR y autoridades capitalinas ya trabajan en el proceso de extradición de Erika María ‘N’ para que enfrente en México los cargos por feminicidio.

Mientras avanzan los trámites judiciales, la acusada permanece bajo custodia en Venezuela a la espera de que las autoridades de ese país autoricen su entrega a México.