¿Quién era Carolina Flores, exreina de belleza víctima de feminicidio en Polanco?

El asesinato de Carolina Flores ocurrió dentro de un inmueble ubicado en Polanco, donde se encontraba en compañía de su pareja y su suegra. El caso cobró fuerza en las redes sociales e incluso se viralizó el nombre de la joven que fue una exreina de belleza.

El caso, investigado por las autoridades de la Ciudad de México como un feminicidio, empezó el pasado 16 de abril cuando elementos de seguridad acudieron al lugar tras una denuncia, momento en el que localizaron el cuerpo de la joven.

A partir de ahí, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX inició las primeras diligencias para esclarecer lo sucedido: “Desde ese momento, se realizaron diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluida la intervención de personal especializado en el lugar”.

¿Quién fue Carolina Flores?

Carolina Flores nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California, donde desde muy joven comenzó a abrirse camino en el mundo del modelaje. Su participación en concursos de belleza la llevó a destacar a nivel estatal al conseguir el título de Miss Teen Baja California, en 2017, lo que le permitió representar a su entidad en una etapa nacional, informó Univision.

Su formación académica inició en el colegio El Tesoro del Saber, institución que lamentó públicamente su fallecimiento con un emotivo mensaje:

“Con profunda tristeza, en nombre del Colegio El Tesoro del Saber, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por la irreparable perdida de nuestra exalumna Carolina Flores Gómez, quien formó parte de nuestra comunidad desde sus primeros años. Recordamos con cariño su paso por nuestro colegio y la alegría que compartió con nosotros”.

Posteriormente, continuó sus estudios de nivel medio superior en la Preparatoria Benito Juárez, también en Ensenada, donde cursó la especialidad en Laboratorio Químico. La institución también se pronunció tras darse a conocer la noticia:

“Con profundo pesar queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de nuestra exalumna de la generación 2015-2018. Deseamos a sus padres, familiares y amigos una pronta resignación”.

La exreina de belleza mantenía una presencia activa en redes sociales, donde compartía aspectos de su vida cotidiana, viajes y contenido relacionado con moda. Asimismo, mostraba su relación con Alejandro Herrera, con quien tenía un bebé de aproximadamente ocho meses, según publicaciones en su cuenta de TikTok.

¿Qué sabemos del feminicidio de Carolina Flores?

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió el 15 de abril al interior de un inmueble ubicado en la calle Edgar Allan Poe, en la colonia Polanco, donde la joven recibió impactos de arma de fuego en el tórax y la cabeza.

La Fiscalía de la CDMX confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación y que la principal línea apunta al delito de feminicidio.

Las autoridades identifican como principales sospechosos a su pareja, Alejandro, y a su suegra, Erika María. Uno de los elementos que ha llamado la atención es un video filtrado en redes sociales, en el que presuntamente se observa a Alejandro ingresar a una habitación y cuestionar a su madre sobre lo ocurrido.

En el material, ella responde que no pasó nada, solo Carolina “la había hecho enojar”. Posteriormente, al ver a su pareja en el suelo, él reacciona: “¡Qué te pasa, ella es mi familia!”, a lo que su madre contesta: “Tu familia es mía, tú eres mío y de ella no”.

El caso presenta varios elementos que continúan bajo investigación, entre ellos el hecho de que el personal del edificio no reportó haber escuchado detonaciones de arma de fuego. Además, se mencionó que fue hasta un día después cuando Alejandro denunció formalmente el asesinato en Polanco.