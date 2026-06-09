Caso Carlos Manzo: Raúl Morón, senador de Morena, comparece y dice que no hay justificación de citatorio

Carlos Manzo responsabilizó a Raúl Morón por lo que le pudiera pasar antes de ser asesinado.

Raúl Morón, senador de Morena, compareció ante la Fiscalía General de Michoacán como testigo por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapán.

El funcionario criticó el llamado de las autoridades, ya que, según él, no encuentra motivos para su requerimiento, luego de que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y esposa de Manzo, lo señalara junto con Leonel Godoy, diputado de Morena, entre los presuntos responsables de ordenar el ataque el 1 de noviembre del año pasado.

“Yo he dicho públicamente que no veo ninguna justificación para que nos citen a nosotros porque no tenemos nada que ver en el asunto”, declaró a medios de comunicación tras su comparecencia.

Asesinato de Carlos Manzo: ¿Por qué llamaron a comparecer a Raúl Morón?

El llamado de la Fiscalía de Michoacán hacia Raúl Morón se debe a la denuncia formal realizada por Grecia Quiroz en febrero pasado, cuando acusó que Carlos Manzo lo responsabilizó junto con otros funcionarios en caso de que le pasara algo.

Además de Raúl Morón, a quien coreó Morena en el Senado cuando fue Grecia Quiroz, Ignacio Campos Equihua, exalcalde de Uruapan y Leonel Godoy están señalados en la denuncia.

‘No hay pruebas’, responde Leonel Godoy

Leonel Godoy también acudió a comparecer este martes 9 de junio, y sostuco que la carpeta de investigación de la Fiscalía no tiene pruebas que acrediten responsabilidad alguna en su contra o contra Morón por el asesinato de Carlos Manzo.

Si bien admitió que Carlos Manzo lo responsabilizó por cualquier cosa que le pudiera pasar, consideró que las acusaciones pretenden generar una percepción de responsabilidad sin pruebas que respalden las acusaciones.

También calificó como “carroña” las acusaciones, ya que, según él, la oposición en Michoacán busca sacar ventaja política a partir del asesinato de Carlos Manzo.

Luego de sus comparecencias, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con el ataque a Carlos Manzo, mientras se recopilan testimonios a fin de esclarecer los hechos.

Con información de Quadratín.