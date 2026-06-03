Fiscalía de Michoacán minimiza si Grecia Quiroz entrega el celular de Carlos Manzo: ‘Ya es irrelevante’

El fiscal de Michoacán apuntó que la investigación sobre el homicidio de Carlos Manzo continuará, pese a que se cuente o no con su teléfono.

El Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio un cerrojazo al polémico tema del teléfono celular de Carlos Manzo y subrayó que, a estas alturas de la investigación, ya es irrelevante si la alcaldesa Grecia Quiroz, viuda del fallecido alcalde, entrega el móvil a las autoridades o no.

En una conferencia de prensa, Torres Piña comentó que las recientes detenciones hechas por la Fiscalía estatal por el homicidio de Carlos Manzo han fortalecido la investigación, sin necesidad de acceder a su celular.

“Si se quiere entregar bien, si no, no importa. Porque las investigaciones van a seguir, al igual que los resultados”, afirmó el fiscal.

Torres Piña recordó que la Fiscalía estatal solicitó en diciembre y enero el teléfono de Carlos Manzo, con el fin de revisar si en él había amenazas contra el alcalde, pero siempre hubo argumentos por parte de la ahora alcaldesa Grecia Quiroz.

Y recordó que las investigaciones del caso Carlos Manzo han avanzado y esto ha permitido la detención de 23 personas que participaron en el complot, incluidas las de elementos policiales.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado en un ataque directo durante un evento público el 1 de noviembre de 2025 en el municipio. Tras el homicidio, el congreso local nombró a la esposa de Manzo, Grecia Quiroz, como alcaldesa.

¿Por qué Grecia Quiroz no entregó el teléfono de Carlos Manzo a autoridades?

En mayo, el hermano del exalcalde, Juan Manzo, señaló que Grecia Quiroz se ha rehusado a entregar el celular que le pertenecía a Carlos a la Fiscalía de Michoacán. El teléfono podría servir para recuperar geolocalizaciones, conversaciones y metadatos clave en el caso, indicó.

Al respecto, Grecia Quiroz ha dicho que no se ha negado a prestar el teléfono de Manzo a autoridades, pero sí ha puesto ciertas condiciones para que ello ocurra.

“No es un tema de que yo esté negada a que tengan la información, ustedes saben cómo se manejan las fiscalías y yo se lo dije al fiscal en su momento, que el celular ahí estaba, pero que en mi presencia yo permitía que viera lo que quisiera, en mi presencia, y lo sigo reiterando”, dijo.

Grecia Quiroz ha expresado su desconfianza y ha pedido que el celular de Manzo sea revisado en su presencia para evitar que el dispositivo sea modificado: “implica el riesgo de que se le quite o le pongan algo, no me voy a prestar a eso”.