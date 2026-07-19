Show de medio tiempo del Mundial 2026 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver a BTS, Shakira y Justin Bieber?

El show de medio tiempo del Mundial 2026 incluye a Shakira, BTS y más. (Fotos: Shutterstock).

Noventa minutos deciden al campeón del Mundial 2026, pero la final entre España y Argentina también queda en la historia por un motivo musical. Por primera vez, la Copa del Mundo tiene un show de medio tiempo en el escenario más visto del planeta.

El descanso de la gran final reúne a algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional. Justin Bieber es uno de los artistas principales junto a BTS, Shakira y Madonna, en un espectáculo de 11 minutos que transforma el intermedio del partido en un evento sin precedentes para el torneo.

Shakira se presentó en la inauguración del Mundial y ahora repite en la final. (Foto: Cuartoscuro) (Gabriela Pérez Montiel)

Todos los artistas confirmados para el show de medio tiempo de la Copa del Mundo

La FIFA y Global Citizen dieron a conocer el cartel definitivo del primer show de medio tiempo del Mundial, encabezado por:

BTS .

. Shakira y Burna Boy , intérpretes de ‘Dai Dai’.

y , intérpretes de ‘Dai Dai’. Madonna .

. Justin Bieber .

. Director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel .

. PS22 , coro de un colegio público de primaria de Nueva York.

, coro de un colegio público de primaria de Nueva York. Coldplay .

. Personajes de Plaza Sésamo y The Muppets.

La dirección artística está a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, mientras que la producción corre por cuenta de Global Citizen, en colaboración con Live Nation y Done + Dusted.

El concierto impulsa el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que destina recursos para ampliar el acceso a la educación y al futbol entre niños de distintas comunidades del mundo.

“Estoy agradecido de formar parte de este espectáculo de medio tiempo y aún más de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”, expresó Justin Bieber en un comunicado.

Burna Boy también destacó el significado del evento: “La Copa Mundial de la FIFA es uno de los pocos momentos que realmente reúne al mundo entero. Representar a África en el primer espectáculo de medio tiempo de una final del Mundial es un privilegio y una responsabilidad que no tomo a la ligera”.

Justin Bieber se sumó a Shakira, Madonna y BTS en el 'show' de medio tiempo del Mundial. (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

¿Dónde y a qué hora ver el show de medio tiempo del Mundial?

El show de medio tiempo del Mundial 2026 se celebra el domingo 19 de julio, durante la final entre España y Argentina en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Como el partido inicia a la 1:00 de la tarde, tiempo del centro de México, se estima que el concierto arranca entre 1:45 y 2:00 de la tarde, dependiendo del tiempo agregado por el árbitro para el primer tiempo.

Debido al montaje y desmontaje del escenario, el descanso está previsto para ser más largo que los 15 minutos reglamentarios.

En México, la transmisión puede seguirse a través de:

Canal 5

Las Estrellas

Azteca 7

ViX

TUDN

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Más artistas en la ceremonia de clausura del Mundial 2026: Todos los detalles

El show de medio tiempo no sustituye a la ceremonia de clausura del Mundial. Ambos espectáculos forman parte de la jornada de la final, pero se realizan en momentos distintos.

La ceremonia comienza a las 11:30 a.m. (tiempo central de México), 90 minutos antes del partido y cuenta con un elenco diferente. La FIFA confirmó que el neoyorkino Post Malone encabeza este evento, acompañado por:

Tom Cruise

Robbie Williams

Laura Pausini

Nicole Scherzinger

IShowSpeed

Además, la cantante Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del encuentro.

La ceremonia es producida por Balich Wonder Studio, empresa italiana especializada en espectáculos de gran formato.

Con información de EFE y AP.