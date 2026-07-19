Rodi es Balón de Oro y Mbappé goleador: Los premios invidivuales del Mundial 2026

España es campeona del Mundial 2026, pero además FIFA reconoce a los jugadores más destacados del torneo con los premios individuales.

Kylian Mbappé es Bota de Oro, mientras que España se quedó prácticamente con el resto de distinciones individuales, algo relativamente común cada 4 años.

Los galardonados para el Mundial 2026. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF (CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE)

Mbappé gana la Bota de Oro del Mundial 2026 al mejor goleador

Mbappé le arrebató dos marcas a Lionel Messi tras este domingo: terminó como máximo goleador del torneo con 10 goles y se convirtió en el máximo anotador en la historia de los Mundiales, con 22 tantos.

Messi, que tuvo un inicio arrollador, se fue sin marcar en cuartos de final, semifinales y la final. Aun así, en las dos rondas previas fue determinante con asistencias que impulsaron a la selección de Lionel Scaloni.

Para Mbappé, este fue su tercer Mundial. Marcó cuatro goles en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y alcanzó su mejor registro en 2026 con 10 anotaciones.

El delantero del Real Madrid consiguió su cosecha con dos goles ante Senegal y dos frente a Irak en la fase de grupos; dos contra Suecia en dieciseisavos de final; uno, de penal, ante Paraguay en octavos; uno frente a Marruecos en cuartos y dos más contra Inglaterra en el partido por el tercer lugar.

Además de sus 10 goles, Mbappé firmó cuatro asistencias. Messi terminó el torneo con ocho goles y cuatro asistencias.

Con su doblete frente a Inglaterra, Mbappé se convirtió en el primer futbolista en alcanzar los 10 goles en una misma Copa del Mundo desde que el alemán Gerd Müller lo hizo en México 1970. Sin embargo, no alcanzó el récord de Just Fontaine, quien anotó 13 goles en el Mundial de Suecia 1958.

El delantero francés Kylian Mbappé en Miami, Florida, USA. EFE/ Alberto Boal (Alberto Boal/EFE)

El mejor asistente del torneo fue Michael Olise y el jugador con más pases, Rodri, entre las estadísticas individuales destacadas del Mundial.

Rodri, Balón de Oro del Mundial 2026 al mejor jugador del torneo

El mediocampista español Rodri Hernández fue elegido como el Balón de Oro del Mundial 2026, tras liderar a España hacia el título con la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final.

El futbolista del Manchester City, ganador del Balón de Oro en 2024, recibió el reconocimiento como el mejor jugador del torneo.

“Estamos en una nube. Solo quiero dar gracias a Dios por todo lo que me ha dado”, declaró Rodri.

Aunque no marcó goles en el campeonato, fue el eje del juego español gracias a su control de la posesión y capacidad para distribuir el balón.

Además, se convirtió en el undécimo futbolista en conquistar la Copa del Mundo, la Champions League y el Balón de Oro.

El reconocimiento también coronó una notable recuperación personal. Tras ganar la Eurocopa 2024 y el Balón de Oro, Rodri sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en septiembre de ese mismo año.

“Me encantaría que las mejores generaciones vieran que un jugador que toca el cielo, baja a los infiernos, puede volver. Un ejercicio de superación”, afirmó.

Rodri fue el mejor jugador del Mundial 2026. EFE/EPA/WILL OLIVER (WILL OLIVER/EFE)

Pau Cubarsí, el mejor jugador joven del Mundial 2026

El defensa central Pau Cubarsí fue reconocido como el Mejor Jugador Joven del Mundial 2026 después de su destacado desempeño con la selección española.

El zaguero central de la campeona superó en la votación a su compañero Lamine Yamal, otra de las grandes revelaciones del torneo pero que le ‘quedó a deber’ a la tribuna tras llegar recién recuperado de una lesión.

Pau Cubarsí fue el mejor jugador joven del Mundial 2026. EFE/ Lavandeira Jr (LAVANDEIRA JR/EFE)

Unai Simón gana el Guante de Oro al mejor portero de la Copa del Mundo

El portero español Unai Simón recibió el Guante de Oro como el mejor arquero del Mundial 2026.

El guardameta ibérico estableció un récord al completar siete porterías a cero y permitir apenas un gol en ocho partidos, cifras que fueron clave para el segundo título mundial de España.