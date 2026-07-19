Con un sorteo y sin estudio profesional: Autor de la foto de Messi y Lamine explica cómo tomó la imagen

La fotografía de Lionel Messi con Lamine Yamal cobró especial relevancia previo a la final del Mundial 2026, donde se enfrentarán España y Argentina. (Foto: AP/EFE)

Antes de convertirse en protagonistas de la final del Mundial 2026, Lionel Messi y Lamine Yamal ya habían compartido una escena que quedó para la historia. Ambos futbolistas coincidieron hace 19 años en una sesión fotográfica, cuando el español apenas era un bebé.

La fotografía cobró relevancia una vez que España y Argentina sellaron su pase a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde Lionel Messi y Lamine Yamal volverán a coincidir, ahora como rivales sobre el campo.

La coincidencia es aún más insólita: hasta hace un par de años, solo los padres de Lamine Yamal sabían que el bebé al que Messi bañaba en la fotografía era la misma figura que años después se convertiría en una de las estrellas del FC Barcelona.

Un dato que tampoco conocía el fotógrafo Joan Monfort, autor de la imagen viral, quien fue informado sobre lo curioso de la situación por un antiguo colega del diario Sport, quien apodó la foto como ‘el baño de los dioses’.

¿Por qué Messi bañó a Lamine Yamal? Así se tomó la foto

Joan Monfort brindó una entrevista a la agencia de noticias EFE, donde explicó que la imagen se tomó con motivo de un calendario que impulsó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 2007.

“Eran fotos para un calendario solidario en el cual participan todos los jugadores del Barcelona, en una de ellas participa Messi, que entonces no era ni mucho menos el jugador superconocido que es”, comentó.

El concepto del calendario era sencillo: se tomaron fotografías de todos los jugadores que en ese momento eran parte del Barcelona junto a bebés. La elección de los niños fue completamente al azar.

Se realizó un sorteo en el popular barrio de Rocafonda (Mataró) para buscar bebés que participaran en las fotografías. “La casualidad los unió, la foto podría haber sido con otro jugador, pero fue con Leo”, dijo Monfort.

Él está convencido de que, si a los padres de Lamine les hubieran dado la oportunidad de elegir a alguien diferente, seguramente lo habrían hecho, ya que entre los deportistas había nombres históricos del futbol.

Messi y Lamine en la foto para recaudar fondos para la Unicef [Fotografía. AP]

“Seguramente si la familia del bebé hubiera podido escoger, la foto hubiera sido con Ronaldinho, con Xavi o con Iniesta”, compartió. No obstante, fue el destino quien unió a Messi y Yamal aquel día.

La sesión de fotos tampoco fue común: no se realizó en un estudio profesional. El fondo granate y las luces para iluminar el espacio fueron colocados para acotar la escena y tener todo más o menos controlado.

La interacción entre Lamine Yamal y Messi no fue sencilla, ya que el jugador argentino era demasiado joven. Monfort indica que es posible que esa haya sido la primera vez de Lio cargando a un bebé.

“Hay un momento en el que aparece Messi y se encuentra con un bebé. Messi tendría 20 años, el bebé, 8 meses. Seguramente era el primer bebé que Leo había tenido en sus brazos y claro, la interacción entre ambos fue complicada”, añadió.

Pasaron años desde aquella foto, hasta que en 2024 Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, la compartió en Instagram. Lo extraño de la imagen llamó inmediatamente la atención.

En ella aparece el bebé disfrutando de un baño de espuma en una pequeña tina junto con su madre, Sheila Ebana, y un joven Leo Messi. Solo los padres del jugador del Barça conocían que el niño era Lamine y no lo habían compartido con nadie.

Ha sido un guiño del azar o el destino, un toque de casualidad o de suerte que llevó a hacer coincidir en una imagen al gran genio del futbol con uno que promete serlo en la final de la Copa del Mundo.

“No hay dinero que pague una foto como esa”, comentó a EFE Joan Monfort, autor de la imagen. “Además, no sé si conseguiría hacerla, ni si es algo que se podría comprar con dinero”, añadió.

¿Qué piensan Messi y Lamine de esta fotografía?

Lamine Yamal habló sobre la imagen en una reciente entrevista, donde tomó con humor la fotografía: “Bueno, he crecido un poquillo y Leo también. Ojalá que pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final”, comentó.

El astro argentino también compartió sus impresiones al respecto con la FIFA, donde aseguró que el hecho de que esa imagen exista es ‘una locura’ e indicó que Yamal es una de las grandes promesas del futbol.

Fotografía de archivo, tomada el 10/07/2024, de una entrevista con Joan Monfort, el autor de la icónica foto en la que comparten escenario un joven Leo Messi y un bebé Lamine Yamal en 2007. (Foto: EFE) (Alejandro García/EFE)

“Lo de esa foto es una locura, porque es la vida. Yo me hice una foto cuando él era bebé, y que hoy estemos los dos disputando una Copa del Mundo, es una locura. Es uno de los mejores del mundo y le deseo mucha suerte”, comentó.

Aunque Messi reconoce el talento del español, afirmó que no le dejará espacio este domingo, cuando España y Argentina disputen la final del Mundial 2026: “Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil. Tanto él como España, que no es solo Lamine, tiene grandísimos jugadores, un gran juego, y nosotros tenemos nuestras armas también”, añadió.

Con información de EFE.