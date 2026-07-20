Santiago Nieto ve condiciones para alternancia en Querétaro

En Santiago de Querétaro, la alternancia es una realidad para 2027, así lo visualiza Santiago Nieto, quien considera que existen las condiciones para que la ‘Cuarta Transformación’ llegue a la gubernatura queretana en las elecciones del próximo año.

“¿A qué lo atribuyo yo?, primero al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en Querétaro tiene un nivel de aceptación de 70.2%, mayor que el del gobernador, que está en 61%.

“Por otro lado, la obra más importante que tiene el estado es el tren de pasajeros México-Querétaro y, tal como sucedió con el Tren Maya y con el aeropuerto Felipe Ángeles, se convierten en detonadores de economías locales, y eso es algo que a municipios como Pedro Escobedo y San Juan del Río les puede generar un ingreso mayor al actualmente percibido de manera directa y de manera indirecta”.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera consideró que también existe un desgaste del Partido Acción Nacional (PAN), que ha gobernado la entidad desde 1997, exceptuando el periodo de José Calzada del PRI.

“Son 30 años y no hay pan que dure 30 años, ni pueblo que los aguante”.

Nieto, quien compite para ser el coordinador estatal en Defensa de la Transformación en suelo queretano, manifestó que desde 2024, Morena registra una alta competitividad en el estado, pues ganó tres de los seis distritos electorales federales, la mayoría en el Congreso local y seis de las 18 presidencias municipales.

En ese sentido, reiteró que el panismo está perdiendo presencia a escala nacional y local debido a diversos casos.

“Hay una guerra en donde el PAN ha generado una narrativa en contra del gobierno de México por vínculos con delincuencia organizada, por el caso de (Rubén) Rocha Moya (gobernador con licencia de Sinaloa), pero por otro lado tenemos otros como (Genaro) García Luna o la Chapodiputada (Lucero Guadalupe Sánchez, exdiputada local del PAN en Sinaloa)”, por mencionar algunos.

Respecto a los desafíos en la entidad, Nieto consideró que es urgente atender la marginalidad que prevalece en regiones como la Sierra Gorda queretana.

Por ello, dijo, se debe “entender que no puede haber un Querétaro de primera y uno de segunda”.

“Necesitamos que todos los queretanos vayan avanzando en su desarrollo. Apostar porque la zona metropolitana siga creciendo, pero atender las necesidades de agua, de movilidad, de inseguridad que tenemos actualmente”.