IMPI tumbó 60 transmisiones pirata al día durante el Mundial; multas llegaron hasta medio millón de pesos

El IMPI llevó a cabo diversos operativos contra la piratería durante el Mundial. (Foto: IMPI).

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) logró dar de baja alrededor de 60 transmisiones ilegales diarias del Mundial de Futbol 2026 en internet y en establecimientos comerciales con el objetivo de combatir la retransmisión no autorizada de los partidos, informó su director general, Vidal Llerenas.

El rango de las multas para los infractores podría ir entre 100 mil y medio millón de pesos, aunque actualmente se encuentran haciendo el ‘corte de caja’ del evento.

Las advertencias de las multas por lucrar con las transmisiones del Mundial dieron resultados, ya que los inspectores del IMPI lograron verificar que muchos de los establecimientos que ofrecieron ver los partidos del Mundial adquirieron licencias de transmisión.

“En realidad, a la mayoría de los establecimientos que fuimos si habían comprado el permiso”, indicó Vidal Llerenas.

Las retransmisiones ilegales se concentraron en páginas de internet, por lo que el IMPI logró bajarles la señal.

“También queremos informar a la población los riesgos que corren usando esas páginas, donde puedes poner en riesgo tus datos, a lo mejor una tarjeta de crédito que te pidieran o puede haber un virus, son páginas donde se incurre en un riesgo importante”, dijo.

Sin embargo, estas transmisiones también dañan a la industria, sobre todo a las empresas que compraron los derechos televisivos, alertó el director del IMPI.

¿Qué otras acciones tomó el IMPI durante el Mundial?

Además del combate a las emisiones piratas en línea, el instituto desplegó acciones contra la venta de mercancía apócrifa relacionada con la Copa del Mundo, incluyendo el decomiso de 24 mil playeras en una aduana y otros aseguramientos en establecimientos comerciales.

En materia de piratería física, las acciones se concentraron en las tres ciudades sede del Mundial en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), donde el instituto trabajó de manera coordinada con la FIFA, Adidas y los titulares de los derechos de transmisión para retirar mercancía ilegal y atender denuncias.

IMPI lanzará programa para financiar y abrir nuevos mercados a productos con denominación de origen

El IMPI anunció que pondrá en marcha un programa para facilitar el acceso a financiamiento y abrir nuevos canales de comercialización para productos mexicanos con denominación de origen e indicaciones geográficas, con el objetivo de convertir estos distintivos en motores de empleo y desarrollo regional.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas, adelantó que la estrategia buscará fortalecer la presencia comercial de estos productos mediante plataformas digitales, así como acercarlos a nuevas fuentes de financiamiento para incrementar su valor agregado.

Vidal Llerenas, titular del IMPI.

“Vamos a iniciar un programa para buscar financiamiento y nuevos mecanismos de comercialización para estos productos”, señaló el funcionario, al destacar que la meta es que las comunidades productoras puedan generar mayores ingresos y ampliar su presencia en mercados nacionales e internacionales.

Llerenas explicó que las denominaciones de origen han demostrado ser una herramienta eficaz para crear industrias exportadoras, generar empleos y posicionar a México en los mercados internacionales, como ocurrió con el tequila, considerado uno de los casos de mayor éxito a nivel mundial.

El titular del instituto indicó que también se buscará fortalecer la comercialización mediante alianzas con plataformas digitales y apoyar a los productores para que registren sus marcas y cumplan con los requisitos necesarios para participar en nuevos mercados. Incluso señaló que, en algunos sectores como el mezcal, todavía existen productores que carecen de una marca registrada, lo que limita su potencial comercial.

El IMPI realiza constantes acciones para combatir la piratería. (Foto: IMPI)

Actualmente, México tiene 19 productos protegidos bajo la figura jurídica de denominación de origen como el mezcal, el café de Veracruz, el sotol, el mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas y la vainilla de Papantla, por mencionar algunas.

Además, 41 productos están protegidos bajo la figura jurídica de indicación geográfica, como la cajeta de Sayula, el chicle Maya de Quintana Roo y Campeche, quesillo de Reyes Etla, Jamaica de La Huacana, la cecina de Yecapixtla y la muñeca Lele de Santiago Mexquititlán.