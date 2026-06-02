De alcalde de Azcapotzalco a titular del IMPI: ¿Quién es Vidal Llerenas Morales y cuál es su trayectoria?

Vidal Llerenas Morales es el nuevo titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), tras la salida de Santiago Nieto del cargo.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, anunció su nombramiento este lunes 1 de junio, y aseguró que su llegada tiene como objetivo “consolidar el papel estratégico del Instituto en el impulso a la innovación, la protección de la propiedad industrial y el desarrollo económico del país.”

Vidal Llerenas Morales es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), además de que tiene una maestría en Gobierno y Gestión Pública por la Universidad de Essex, así como un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York.

Aunque nació en Colima en 1972, su carrera se ha centrado en la Ciudad de México, donde fue diputado local, así como alcalde de Azcapotzalco.

Fue subsecretario de Egresos del Gobierno del entonces Distrito Federal, además de director de la Contraloría Social en la Secretaría de la Función Pública.

Fue diputado federal en dos ocasiones. La primera en 2015 tras renunciar a su militancia en el PRD y unirse a Morena, y la segunda ocasión en septiembre de 2024; sin embargo, duró pocos días en el cargo para integrarse como subsecretario de Industria y Comercio en la Secretaría de Economía.

A lo largo de su gestión, desempeñó políticas orientadas a fortalecer el mercado interno, el desarrollo industrial y la competitividad.

¿Cómo trabajará Vidal Llerenas Morales en el IMPI? Esto sabemos

Tras su presentación como titular del IMPI, Vidal Llerenas aseguró que su enfoque será a favor de promover la innovación, la inversión y el crecimiento económico.

Agregó que, aunque se tiene la creencia de que quien más crece es quien más invierte, también tienen potencial quienes pueden “crear medios ambientes de innovación.”

Con ello, uno de sus objetivos es que las empresas, los emprendedores, las universidades y otros sectores se enfoquen en innovar para que esto tenga impacto en un sistema unido que mejorará el crecimiento.

Para que esto ocurra, es fundamental dar garantías a la propiedad y a las patentes.

Reconoció la labor de Santiago Niego, y añadió que si se siguen dando garantías y existe mayor vinculación, “habrá más oportunidades de crecimiento”.

“Nos emociona mucho estar en esta responsabilidad, seguir avanzando en ese tema, poder ligar mucho más el tema de la innovación, del respeto a la propiedad intelectual con el crecimiento, con la atracción de inversión y con todo el proyecto de la presidenta Sheinbaum”, finalizó Vidal Llerenas.