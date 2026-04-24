México reacomoda su equipo rumbo a la revisión del T-MEC

En vísperas de la primera revisión del T-MEC, prevista para el 1 de julio de 2026, estamos presenciando un relevo de los principales funcionarios del sistema de propiedad intelectual.

En el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), Santiago Nieto solicitó licencia de su cargo como director general para dedicarse de lleno a su campaña por la gubernatura de Querétaro.

Nieto deja la dirección tras un año y medio en el cargo. En este breve periodo logró resultados destacables: le dio visibilidad al IMPI tanto al interior del gobierno como en los medios de comunicación; reactivó los operativos masivos contra la piratería; impulsó la reciente reforma a la Ley y está cerca de concretar su nuevo reglamento.

Su salida no es una sorpresa; era un secreto a voces.

Aún no se ha anunciado quién encabezará el IMPI en esta nueva etapa. Suena con fuerza el nombre de Ximena Escobedo Juárez, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía.

En cualquier caso, la persona que ocupe esa posición tendrá frente a sí el reto de defender el trabajo que se ha realizado en nuestro país en materia de propiedad industrial.

Desde la entrada en vigor del T-MEC, Estados Unidos ha manifestado diversas inconformidades, entre ellas la falta de reglamentos y el débil combate a la piratería. Las mesas de negociación serán álgidas.

Por otra parte, los tres magistrados que integraban la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual (SEPI) del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dejaron sus puestos.

Este órgano es el encargado de resolver en segunda instancia las impugnaciones en materia de propiedad intelectual.

Su carácter especializado le ha permitido unificar criterios y emitir sentencias con relativa rapidez, a pesar de la sobrecarga de trabajo.

La salida simultánea de sus tres magistrados generó incertidumbre entre los usuarios del sistema de propiedad intelectual.

Afortunadamente, ya fueron nombrados los tres magistrados que integrarán esta sala. La nueva integración será presidida por Luis Edwin Molinar Rohana, quien cuenta con más de 28 años de experiencia en el TFJA, una amplia trayectoria académica y, además, fue candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la pasada elección judicial.

Molinar Rohana fue magistrado en una sala especializada en juicios en línea del TFJA durante más de 10 años.

Con esa experiencia, la SEPI podría dar un nuevo impulso a los juicios en línea, una herramienta que permite sustanciar los procedimientos con mayor eficacia y generar ahorros sustanciales.

La revisión del T-MEC pondrá a prueba la seriedad institucional del Estado mexicano en materia de propiedad intelectual.

En ese contexto, los relevos recientes podrían ser una oportunidad para reforzar la posición del país.

La certidumbre jurídica no se improvisa, y menos cuando está en juego la confianza de nuestros principales socios comerciales.

POST SCRIPTUM

Hablando de certidumbre, los fabricantes de medicamentos genéricos han levantado la voz con toda razón respecto al sorpresivo cambio de vigencia de la patente que protegía al Denosumab, un medicamento para tratar la osteoporosis.

El caso deja una lección evidente. Si México va a reconocer ajustes de vigencia por retrasos regulatorios, debe hacerlo con reglas previsibles y prospectivas, no mediante decisiones que revivan exclusividades cuando ya se había anunciado la caducidad de la patente.

La innovación merece protección; los genéricos, también.