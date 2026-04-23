La infraestructura detrás del crecimiento de pagos en México

Durante décadas, la conversación sobre pagos en México se centró en costos, adopción bancaria, pero sobre todo en tecnología y su implementación. Hoy, ese enfoque resulta insuficiente en una región donde el comercio muestra un crecimiento significativo, en el que los consumidores demandan inmediatez y las empresas buscan cumplir necesidades; convirtiendo a la infraestructura de pagos un asunto estratégico.

México cuenta con una base robusta como lo es SPEI, que ha permitido transferencias inmediatas y ha sentado las bases de una infraestructura moderna; asimismo se han sumado iniciativas como CoDi, que se centran en democratizar los pagos digitales.

No obstante, estas herramientas conviven con un ecosistema fragmentado donde múltiples métodos de pago, proveedores y regulaciones coexisten y trabajan al mismo tiempo. Tarjetas, transferencias, wallets, pagos en efectivo y nuevas alternativas compiten y se complementan en un mismo entorno y con la capacidad de hacerlo en una misma transacción.

Por otro lado, el efectivo sigue representando una amplia proporción de las transacciones, por lo que se busca que la coexistencia no sea una “transición” sino una característica del mercado. Es decir, lograr conectar múltiples actores, optimizar rutas de transacción, reducir fricciones y asegurar que cada intento de pago tenga la mayor probabilidad de éxito

El ecosistema se ha expandido con la entrada de Fintech, agregadores, adquirentes, wallets y nuevos modelos como Banking-as-a-Service. Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, este catálogo de servicios representa una oportunidad y aquellos que logren manejarlos podrán captar mayor número de clientes, mejorar su tasa de conversión y expandirse con mayor eficiencia.

Entrando a la parte estratégica, un pago rechazado o un proceso complejo no es solo un problema técnico, es una venta perdida. La infraestructura de pagos ha dejado de ser un componente back-end para convertirse en un motor directo de ingresos. Optimizar tasas de aprobación, habilitar múltiples métodos de pago y ofrecer experiencias sin fricción impacta directamente en la conversión y en la lealtad del cliente.

La infraestructura soporta al negocio como base, y lo impulsa principalmente al cerrar brechas, no solo entre tecnologías, también entre distintas realidades económicas y sociales del país. A diferencia de otros mercados donde existe mayor estandarización, México como un gran porcentaje de Latinoamérica opera bajo una diversidad estructural, en el que el desafío para las organizaciones no radica en solo aceptar pagos, sino orquestarlos de manera eficiente.

Las nuevas plataformas no buscan reemplazar a bancos, Fintech o adquirentes, al contrario, buscan conectarlos. Pero ¿cómo es que funcionan? Son como una capa unificada que simplifica la complejidad, acelera la innovación y permite a las compañías enfocarse en lo que realmente importa: crecer; sin una infraestructura adecuada, escalar múltiples integraciones, absorber altos costos y manejar tiempos extensos de implementación, sería una tarea casi imposible.

La infraestructura de pagos está evolucionando hacia un sistema operativo de comercio digital, así como actualmente ningún negocio cuestiona la importancia de un soporte tecnológico o logístico, pronto será impensable operar sin una estrategia de pagos clara y robusta. Ante este panorama, México se encuentra en un punto de inflexión, de educación, adquisición e implementación donde el ecosistema tecnológico no solo es un componente técnico, sino como un activo estratégico.