México y EU le ponen fecha a rondas de conversaciones por revisión del T-MEC: ¿Cuándo y dónde serán?

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, confirmó este miércoles que ya hay fecha oficial para la segunda ronda de conversaciones con autoridades de Estados Unidos al respecto del Tratado comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC).

En un breve mensaje en redes sociales, Ebrard indicó que esta nueva ronda de negociaciones del T-MEC se llevará a cabo en Washington.

“Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum les informo que hemos convenido con USTR una segunda ronda de conversaciones en Washington el 16 y 17 de junio y una tercera ronda en México el 20 de Julio”, apuntó.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) confirmó la nueva serie de negociaciones bilaterales con México respecto a la revisión del T-MEC.

En la revisión de junio, EU y México se centrarán en temas de agricultura y competencia equitativas.

“Las negociaciones se centrarán en garantizar que el T-MEC beneficie a los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores y proveedores de servicios estadounidenses, así como a las empresas de todos los tamaños, incluidas nuestras pequeñas y medianas empresas”, indicó la USTR en un comunicado este 27 de mayo.

Durante las negociaciones del acuerdo comercial en abril, Estados Unidos endureció su postura respecto a la aplicación de aranceles a México y descartó la posibilidad de eliminar dicho gravamen.

Actualmente, México se enfrenta a aranceles de hasta 50 por ciento para exportar acero y aluminio a Estados Unidos, así como un 25 por ciento en el caso de autos.

En abril, México expresó ante el representante comercial Jamieson Greer que no está de acuerdo con los aranceles que le aplica su socio comercial. No obstante, de acuerdo con el presidente del CCE, José Medina Mora, el equipo estadounidense señaló que Donald Trump no quiere abandonar el T-MEC pero tampoco cree en el libre comercio y, por ello, no se eliminarán los aranceles a México.