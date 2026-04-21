EU no cede en negociaciones del T-MEC: Rechaza eliminar aranceles a México pese a presión de empresarios

El representante comercial de EU, Jamieson Greer, sostuvo que los aranceles a exportaciones mexicanas no serán eliminados.

Estados Unidos ha endurecido su postura en las negociaciones con México de cara a la próxima revisión del T-MEC, después de que la posibilidad de eliminar los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump pareciera quedar descartada, según representantes del sector privado.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, advirtió que el gobierno estadounidense ha adoptado una posición “más dura” en comparación con rondas previas de diálogo, aunque reconoció que se han logrado avances en las conversaciones.

Según explicó, en las conversaciones con la delegación estadounidense quedó claro que los aranceles aplicados a México no desaparecerán.

“Dicen que el presidente Donald Trump no se quiere salir del tratado, pero no le gusta, no cree en el libre comercio y no hay manera de que no haya aranceles para ningún país del mundo”, señaló Medina Mora en entrevista con El Universal.

Aun con este panorama, subrayó que todavía existe margen para la negociación y para que México aproveche los beneficios del acuerdo comercial.

EU mantiene aranceles pese al diálogo con empresarios mexicanos

Medina Mora fue uno de los líderes empresariales que se reunieron con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. También asistió el copresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle Perochena, quien destacó que el funcionario estadounidense escuchó con atención las inquietudes del sector privado y mostró disposición a mantener abierto el diálogo.

El líder del CCE señaló que, en la conversación con Greer, le expresaron con firmeza su postura: “no queremos aranceles… lo saben perfectamente bien y es parte de nuestra posición; no queremos aranceles”.

De acuerdo con información difundida por Reuters, cuatro empresarios que participaron en la segunda ronda de negociaciones confirmaron que Greer fue enfático al señalar que los aranceles impuestos a productos mexicanos de exportación no serán eliminados.

Según la agencia, el funcionario también habría descartado regresar al esquema de un arancel cero, el cual estaba vigente antes de la llegada de Trump a la presidencia.

Actualmente, México enfrenta aranceles de hasta 50 por ciento en exportaciones de acero y aluminio, así como del 25 por ciento en vehículos. Además, persisten tarifas para productos que no cumplen con las reglas de origen establecidas en el T-MEC.

¿Cuándo empiezan las negociaciones formales del T-MEC?

México y Estados Unidos acordaron el lunes que la fase de negociación formal del tratado común con Canadá, el T-MEC, inicie el próximo 25 de mayo.

El anuncio se dio luego de reuniones en el Club de Banqueros y el Palacio Nacional de una delegación estadounidense liderada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con la presidenta Claudia Sheinbaum, y el Gabinete Económico, que encabezó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

A su salida, Ebrard, dijo que tras los encuentros realizados en Ciudad de México, que incluyeron reuniones con las industrias del acero y automotriz y mesas con organismos empresariales, la siguiente etapa serán ya las negociaciones formales.

El presidente de la American Chamber of Commerce of Mexico, Óscar del Cueto, dijo que llevaron a la mesa un documento con propuestas de 24 sectores y más de mil 200 empresas, con la idea de que la revisión sea “rápida, sencilla” y permita seguir invirtiendo en el país, de modo que México tenga un trato preferencial frente al resto del mundo.

En este sentido, Medina Mora sostuvo que la prioridad del sector privado mexicano es que continúe el tratado y que haya “cero aranceles para todo aquello que cumpla reglas de origen”.

Con información de EFE.